एक मोबाइल नंबर, दो iPhone! जानिए कैसे काम करता है Apple का ये फीचर

अगर आपके पास दो iPhone हैं और दोनों में एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Apple ने आपके लिए एक बेहद काम का फीचर पेश किया है. iOS 27 में आया iPhone Handoff आपको एक ही मोबाइल नंबर को दो iPhone पर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. यानी बार-बार SIM या eSIM बदलने और दोनों फोन के लिए अलग-अलग मोबाइल कनेक्शन लेने की जरूरत कम हो सकती है.

क्या है iPhone Handoff?

iPhone Handoff एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए दो iPhone को एक ही मोबाइल नंबर से कनेक्ट जा सकता है. इसके बाद दोनों डिवाइस से उसी नंबर पर कॉल और मैसेज किए जा सकते हैं. Apple ने इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो समय-समय से दो iPhone के बीच स्विच करते हैं. फीचर सेट होने के बाद जिस iPhone को इस्तेमाल करना है, उसे अनलॉक करना ही काफी है. फोन खुद Handoff के जरिए सक्रिय हो जाता है और यूजर उसी नंबर से कॉल या मैसेज कर सकता है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

iPhone Handoff इस्तेमाल करने के लिए दोनों iPhone में iOS 27 या उससे नया वर्जन होना जरूरी है. दोनों फोन एक ही Wi-Fi नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए और iCloud, FaceTime तथा iMessage के लिए एक ही Apple Account से साइन इन होना चाहिए.

सेटअप के दौरान एक iPhone को Primary और दूसरे को Secondary डिवाइस बनाया जाता है. Primary iPhone में मुख्य eSIM और कैरियर सेटिंग्स रहती हैं. हालांकि, सपोर्ट करने वाले कैरियर की कंडिशन में दोनों फोन की अपनी eSIM का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करें iPhone Handoff सेटअप?

दोनों iPhone को पास रखकर किसी एक को अनलॉक करें. इसके बाद Settings > Cellular में जाएं और Set Up Cellular/Add eSIM या iPhone Handoff ऑप्शन चुनें. अब Use Number on This iPhone and Another पर टैप करके स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करना होगा.

इसके बाद एक फोन को मुख्य यानी Primary iPhone के रूप में असाइन किया जा सकता है. फीचर एक्टिव होने पर Dynamic Island के पास एक छोटा नोटिफिकेशन भी दिखाई देता है.

अभी किन कंपनियों पर चलेगा?

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि iPhone Handoff सिर्फ फोन में मौजूद फीचर नहीं है. इसके लिए मोबाइल कैरियर का सपोर्ट भी जरूरी है. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अमेरिका में T-Mobile और जर्मनी में Telekom ने इसके लिए सपोर्ट की पुष्टि की है. अमेरिका में T-Mobile इसके लिए अतिरिक्त 5 डॉलर प्रति माह चार्ज कर रहा है. भारत में इस फीचर के लिए कैरियर सपोर्ट की उपलब्धता अलग से चेक करनी होगी.

किन लोगों के लिए कारगर है ये फीचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो iPhone रखने वाले यूजर्स के लिए यह फीचर काफी सुविधाजनक हो सकता है. जैसे कोई व्यक्ति नया iPhone खरीदने के बाद पुराने फोन को ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल कर सकता है. इसी तरह ऑफिस और पर्सनल इस्तेमाल के लिए अलग-अलग iPhone रखने वाले यूजर्स भी एक ही नंबर दोनों डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. मसलन, इससे Apple Watch अपने आप दूसरे iPhone पर स्विच नहीं होती और कुछ Wallet आइटम जैसे ID और पास भी दोनों डिवाइस पर उपलब्ध नहीं हो सकते.

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