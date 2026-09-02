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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे काम करता है Stablizer? जानें किन Appliances के साथ पड़ती है जरूरत

कैसे काम करता है Stablizer? जानें किन Appliances के साथ पड़ती है जरूरत

Stabilizer वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल कर appliances को सुरक्षित रखने में मदद करता ह. लेकिन क्या ये सभी डिवाइस के लिए जरूरी होता है, आइए जानें पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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आज के समय में घरों में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल होते हैं. बिजली के वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर इन डिवाइस के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में Voltage Stabilizer एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेबलाइजर आखिर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और किन डिवाइस के लिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है? आइए जानते हैं विस्तार से.

Stabilizer क्या होता है?

दरअसल, वोल्टेज स्टेबलाइजर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बिजली के इनपुट वोल्टेज में होने वाले बदलाव को कंट्रोल करके डिवाइस तक स्टेबल वोल्टेज पहुंचाने में मदद करता है. जैसे मान लिजिए अगर घर में सप्लाई वोल्टेज अचानक कम या ज्यादा हो जाए तो स्टेबलाइजर उसे सुरक्षित लिमिट में लाने की कोशिश करता है. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को लो-वोल्टेज, हाई-वोल्टेज और अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाना है.

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Stabilizer?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेबलाइजर में वोल्टेज सेंसरिंग सर्किट, कंट्रोल सर्किट और करेक्शन मैकेनिज्म होता है. ये लगातार इनपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है. जब वोल्टेज तय लिमिट से नीचे या ऊपर जाता है तो स्टेबलाइजर उसके अनुसार आउटपुट को एडजस्ट करता है.

कई स्टेबलाइजर में Relay-based technology का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें रिले अलग-अलग टैप को स्विच करके वोल्टेज को सही लेवल पर लाने की कोशिश करता है. वहीं, महंगे मॉडल में Servo Motor technology देखने को मिलती है.

इसमें मोटर और ट्रांसफॉर्मर की मदद से वोल्टेज को ज्यादा सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है. आजकल कुछ एडवांस स्टेबलाइजर माइक्रोप्रोसेसर या डिजिटल कंट्रोल पर भी बेस्ड होते हैं. इनमें डिजिटल डिस्प्ले, टाइम डिले, ओवरलोड प्रोटेक्शन और हाई/लो-वोल्टेज कट-ऑफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

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AC के साथ क्यों जरूरी होता है?

Air Conditioner उन डिवाइस में शामिल है जिनके साथ स्टेबलाइजर की जरूरत कई कंडिशन में पड़ती है. खासकर जहां बिजली का वोल्टेज बार-बार कम या ज्यादा होता है. AC का कंप्रेसर वोल्टेज की समस्या से खराब हो सकता है. इसीलिए एसी के साथ स्टैबलाइजर लगाना सही तरीका माना जाता है.

हालांकि, आजकल के एडवांस AC के कई मॉडल पहले से ही एक तय वोल्टेज रेंज में काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए अलग स्टेबलाइजर खरीदने से पहले AC की मैनुअल में दी गई वोल्टेज रेंज जरूर को चेक कर लेना चाहिए.

किन Appliances के साथ पड़ सकती है जरूरत?

स्टेबलाइजर की जरूरत डिवाइस और आपके घर की बिजली सप्लाई पर निर्भर करती है. लेकिन कुछ डिवाइसों में स्टैबलाइजर का इस्तेमाल करना सही माना जाता है.

  • AC क्योंकि वोल्टेज में ज्यादा उतार-चढ़ाव से कंप्रेसर खराब हो सकता है.
  • कंप्रेसर वाले Refrigerator में.
  • TV में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए.
  • Washing Machine में अनस्टेबल बिजली सप्लाई होने पर काम आता है.
  • Microwave और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी स्टैबलाइजर का इस्तेमाल जरूरी होता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 02 Sep 2026 09:47 AM (IST)
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