'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई

'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई

दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत के जौहर वाले सीन पर कमेंट करने के बाद से स्वरा भास्कर काफी ट्रोल हो रही हैं. वहीं एक्ट्रेस ने अब अपनी स्टेटमेंट पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें गलत समझा गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:44 AM (IST)
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 बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को हाल ही में दीपिका पादुकोण की 2018 की फिल्म 'पद्मावत' के 'जौहर' सीन पर अपने कमेंट के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'वुमन, लाइफ, फ़्रीडम' टॉक के दौरान, स्वरा ने संजय लीला भंसाली की फिल्म के 'जौहर' सीन के खिलाफ बात की थी और इसे प्रॉब्लमैटिक बताया था.

अब, एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग होने के बाद  एक वीडियो शेयर कर सफाई है. जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पद्मावती को "कायर" नहीं कहा था और लोगों से गुजारिश की कि वे उनके भाषण के बारे में गलत बातें न फैलाएं. 

स्वरा भास्कर का कहना है कि पद्मावत के जौहर सीन पर उनके कमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया है.

जौहर विवाद पर स्वरा भास्कर ने दी सफाई
मंगलवार को स्वरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पद्मावत के जौहर सीन पर अपनी टिप्पणी के बारे में बताया. उन्होंने हिंदी में कहा, "आज सुबह से मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह कल के एक इवेंट का है, जहां मुझसे पूछा गया था कि पद्मावत देखने के बाद मैंने संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर क्यों भेजा था. पद्मावती और जौहर करने वाली अन्य महिलाएं कायर थीं."

 

 
 
 
 
 
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'रानी पद्मावती को कायर कभी नहीं कहा'
उन्होंने आगे कहा, "मैं क्लियरली कहना चाहती हूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थी या महल की बाकी औरतें कायर थी जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं, दीजिए पर सही चीज पे दीजिए. मैंने कहा था जब मैं क्लाइमेक्स देख रही थी लगा, भगवान ना करे अगर मैं रेप पीड़िता होती तो मैं कायर महसूस करती कि मैंने अपनी जान क्यों नहीं ली कि मैं बलात्कार के बाद जिंदा बच गई तो मैं कायर हूं."

क्यों की थी स्वरा ने टिप्पणी? 
स्वरा ने बताया कि उन्होंने यह कमेंट इसलिए किया था क्योंकि समाज में बलात्कार इतना ज्यादा हो गया है कि यह एक महामारी जैसा लगता है. उन्होंने तर्क दिया कि समाज एक फलती-फूलती बलात्कार संस्कृति के बीच जी रहा है, और दिल्ली में हाल ही में हुई एक भयावह सामूहिक बलात्कार की घटना का उदाहरण दिया, जिसमें एक लड़की को कथित तौर पर 36 किलोमीटर तक गाड़ी के अंदर प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने आगे कहा, "यह हमारे देश की सच्चाई है. क्या हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जहां यह मैसेज जा रहा है कि औरत की पवित्रता उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती थी?

उन्होंने निर्भया केस का जिक्र करते हुए कहा कि उस बहादुर लड़की को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने छह बलात्कारियों का मुकाबला किया. उन्होंने कहा कि निर्भया में जीने की जबरदस्त इच्छाशक्ति थी और किसी को भी महिला की जीने की इच्छाशक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए.

स्वरा भास्कर की किस टिप्पणी पर हुआ विवाद?
स्वरा ने 'पद्मावत' फ़िल्म के जौहर सीन पर एक विवादित टिप्पणी की थी और कहा था, "मैं इसे देख रही थी, और मैंने सोचा कि अगर भगवान न करे, मैं रेप की शिकार होती, तो यह फिल्म मुझे क्या बता रही है? मुझे लगता कि मैं कायर हूं क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या नहीं की. क्या हम रेप विक्टिम महिलाओं को यही बताना चाहते हैं कि वे जीने के लायक नहीं हैं? कि अगर आप सच में इज्जतदार और बहादुर महिला होतीं, तो आपने खुद को मार लिया होता? क्या हम यह कह रहे हैं कि रेप किसी महिला की जिंगी का अंत है? यह सीन बहुत प्रॉब्लमैटिक था."

उन्होंने आगे कहा, "फिर एक शॉट था, जिसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं जोर से 'छी' चिल्लाई, उसमें जौहर करती हुई एक गर्भवती महिला के पेट का क्लोज-अप दिखाया गया था. तो आप मुझे यह बता रहे हैं कि वह भ्रूण, जो शायद एक लड़की हो, उसे पैदा होने का हक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा उसका रेप कर दिया जाए? यह जानने के लिए कि क्या मुझे अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मैंने पांच दिन बाद एक चिट्ठी लिखी।"

अपनी इन बातों की वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, कई लोगों ने जौहर वाले सीन के बारे में उनकी समझ की आलोचना की और कहा कि इस ऐतिहासिक प्रथा को कायरता नहीं, बल्कि मुस्लिम हमलावरों की बर्बरता के खिलाफ महिलाओं की बहादुरी का काम माना जाना चाहिए.

स्वरा भास्कर पर करणी सेना ने उठाएं सवाल
स्वरा भास्कर ने बेशक अपनी टिप्पणी पर सफाई दे दी है लेकिन उनका विरोध थमने का नाम नही ले रहा है. अब करणी सेना स्वरा की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है.  राजस्थान में करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष कीर्ति राठौड़ का कहना है कि स्वरा भास्कर को कोई जानकारी नहीं है. वह इस तरह की बयानबाजी कर क्षत्राणियों को अपमानित करने का काम कर रही हैं. यह वीरांगनाओं के बलिदान का अपमान है. करणी सेना उनका विरोध करती है. अगर उनमें हिम्मत है तो वह इस्लाम धर्म की हलाला प्रथा पर सवाल उठाएं.

 

ये भी पढ़ें:-'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल

 

 

Published at : 02 Sep 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
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