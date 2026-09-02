Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा

UP Weather: यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब क़हर बनकर टूट रही है. बारिश की वजह से प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर है, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ हैं. प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 02 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश के चलते तमाम नदियों को जलस्तर बढ़ गई हैं. गंगा-यमुना नदियां खतरे के निशान के करीब पहुँच गई हैं. जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. 

यूपी में बीते 24 घंटों में पूर्वांचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है. मंगलवार को प्रतापगढ़ में 147 मिमी और सोनभद्र में 140 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं प्रयागराज 631.6 मिमी और बांदा 646 मिमी के साथ सवा सौ साल की रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले 1901 इतनी बारिश देखने को मिली थी. वहीं लखनऊ, वाराणसी में भी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है. 

प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर

बारिश की वजह से प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर चल रही हैं. पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. वहीं बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है. ऐसे में हालात और ख़राब हो सकते हैं. वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ हैं, जिसके चलके गंगा खतरे के निशान के क़रीब पहुँच गई है. गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह अब पानी तटवर्ती इलाकों में घुस गया है. तमाम घाट पानी से लबालब हो गए हैं. 

यूपी में आगरा से प्रयागराज तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने का अपील

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों पर क़हर बनकर टूट रही है. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई हैं. प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. पानी बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है.

मौसम विभाग ने आज भी बांदा, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली समेत 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. ख़राब मौसम को देखते हुए पीलीभीत, प्रयागराज और सीतापुर में आज 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है.  

यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन

Published at : 02 Sep 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील
चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget