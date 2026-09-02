ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमले किए हैं और इस बार एक शादी वाला घर भी अमेरिकी हमलों की चपेट में आया है. ईरानी रेड क्रिसेंट ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंगलवार शाम को दक्षिणी शहर कुहेस्ताक में अमेरिकी हवाई हमलों का शिकार बना एक घर दिखाया गया, उस घर में शादी का जश्न चल रहा था.

अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में तेहरान ने इलाके में कई जगहों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे. 6 महीने से ज़्यादा समय से रुक-रुक कर चल रही इस लड़ाई में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जहां शादी हो रही थी. इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

कई लोग अस्पताल में भर्ती

ईरानी मीडिया आउटलेट SSNTV ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया. चैनल का दावा है कि वीडियो में हमले में घायल हुए बच्चों और एक व्यक्ति को मिनाब अस्पताल में इलाज कराते हुए दिखाया गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है.

(IRAN CRISIS: US-ISRAEL STRIKES IRAN)

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During the overnight US military strikes on Iran, several US missiles struck a wedding party in Kuhestak, southern Iran, killing six people and injuring 75 civilians, according to the Iranian Red Crescent.‼️ pic.twitter.com/IL9HI3pWgn — Defensive Century (@Def_Century) September 1, 2026

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ताजा हमले ईरान द्वारा मध्य पूर्व में कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सेना पर हमले की कोशिशों के जवाब में किए गए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में और जानकारी देते हुए फॉक्स न्यूज़ को फोन पर बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के रडार पर हमले किए.

6 महीने से जारी है जंग

रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए हमलों के बाद ये हमले किए गए. इन हमलों ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के बीते एक महीने के दौर को अचानक खत्म कर दिया और 6 महीने से ज्यादा समय से रुक-रुक कर चल रही लड़ाई के फिर से पूरी तरह भड़कने का खतरा पैदा कर दिया.

यह नई लड़ाई तब शुरू हुई है, जब पिछले महीने माना जा रहा था कि ट्रंप ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए सजा देने की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि सोमवार को उन्होंने माना कि और हमले करने की जरूरत पड़ सकती है.

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