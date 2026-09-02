Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

अमेरिका-ईरान जंग को 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है. पिछले एक महीने से शांत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हमले के बाद से नए सिरे से तनाव बढ़ गया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमले किए हैं और इस बार एक शादी वाला घर भी अमेरिकी हमलों की चपेट में आया है. ईरानी रेड क्रिसेंट ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंगलवार शाम को दक्षिणी शहर कुहेस्ताक में अमेरिकी हवाई हमलों का शिकार बना एक घर दिखाया गया, उस घर में शादी का जश्न चल रहा था.

अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में तेहरान ने इलाके में कई जगहों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे. 6 महीने से ज़्यादा समय से रुक-रुक कर चल रही इस लड़ाई में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जहां शादी हो रही थी. इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

कई लोग अस्पताल में भर्ती
ईरानी मीडिया आउटलेट SSNTV ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया. चैनल का दावा है कि वीडियो में हमले में घायल हुए बच्चों और एक व्यक्ति को मिनाब अस्पताल में इलाज कराते हुए दिखाया गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ताजा हमले ईरान द्वारा मध्य पूर्व में कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सेना पर हमले की कोशिशों के जवाब में किए गए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में और जानकारी देते हुए फॉक्स न्यूज़ को फोन पर बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के रडार पर हमले किए.

6 महीने से जारी है जंग
रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए हमलों के बाद ये हमले किए गए. इन हमलों ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के बीते एक महीने के दौर को अचानक खत्म कर दिया और 6 महीने से ज्यादा समय से रुक-रुक कर चल रही लड़ाई के फिर से पूरी तरह भड़कने का खतरा पैदा कर दिया.

यह नई लड़ाई तब शुरू हुई है, जब पिछले महीने माना जा रहा था कि ट्रंप ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए सजा देने की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि सोमवार को उन्होंने माना कि और हमले करने की जरूरत पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें 

'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Middle East US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
विश्व
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
विश्व
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
विश्व
Xप्लेन: अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला; ट्रंप बोले- अब खत्म कर देंगे| 10 बड़ी बातें
Xप्लेन: अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला; ट्रंप बोले- अब खत्म कर देंगे| 10 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
विश्व
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
साउथ सिनेमा
सुसाइड करना चाहते थे 3-3 शादी करने वाले पवन कल्याण, जानें सिनेमा से लेकर राजनीति तक का सफर
सुसाइड करना चाहते थे 3-3 शादी करने वाले पवन कल्याण, जानें सिनेमा से लेकर राजनीति तक का सफर
इंडिया
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
शिक्षा
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget