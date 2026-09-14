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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन चोरी हुआ तो भी डेटा रहेगा सुरक्षित, Realme Oppo OnePlus में ऑन करें ये फीचर्स

फोन चोरी हुआ तो भी डेटा रहेगा सुरक्षित, Realme Oppo OnePlus में ऑन करें ये फीचर्स

Realme, Oppo और OnePlus यूजर्स कुछ खास सिक्योरिटी सेटिंग्स पहले से ऑन करके फोन चोरी होने के बाद उसे ट्रैक करना आसान बना सकते हैं. जानिए कौन-से फीचर्स फोन चोरी होने पर काम आएंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Sep 2026 04:04 PM (IST)
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  • ‘फाइंड माय डिवाइस’ खोए फोन का स्थान आसानी से खोजेगा.

फोन चोरी होने पर सबसे बड़ी चिंता उसमें मौजूद डेटा और फोन की लोकेशन को लेकर होती है. हालांकि Realme, Oppo और OnePlus यूजर्स अपने फोन में मौजूद कुछ खास सेटिंग्स की मदद से चोरी के बाद डिवाइस को ट्रैक करना आसान बना सकते हैं. इन तीनों ब्रांड्स के यूजर इंटरफेस में ज्यादा अंतर नहीं है. इसलिए ColorOS, OxygenOS और Realme UI वाले फोन में कुछ जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स आसानी से इनेबल किए जा सकते हैं.

इन सेटिंग्स को ऑन करने के बाद चोर के लिए फोन को बंद करना मुश्किल हो जाएगा. इससे डिवाइस को ट्रैक करने और उसकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि फोन चोरी हुआ तो भी डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा और Realme Oppo OnePlus में कौन-से फीचर्स ऑन करें. 

फोन चोरी हुआ तो भी डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा?

स्मार्टफोन चोरी होने की स्थिति में उसे ट्रैक करना आसान बनाने के लिए Android 13 या इससे ऊपर वाले फोन में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. Realme, Oppo और OnePlus के फोन में ColorOS, OxygenOS या Realme UI के जरिए इन सेटिंग्स को एक्टिव किया जा सकता है. इन फीचर्स की मदद से फोन को बिना पासवर्ड बंद करना मुश्किल होगा और डिवाइस की लोकेशन पता लगाने में मदद मिल सकती है. 

Realme Oppo OnePlus में कौन-से फीचर्स ऑन करें?

1.  Required Password to Power Off - Required Password to Power Off फीचर ऑन करने के बाद फोन को स्विच ऑफ करने के लिए पासवर्ड डालना जरूरी होगा. इसका फायदा यह है कि अगर फोन चोरी हो जाता है तो चोर उसे तुरंत बंद नहीं कर पाएगा. फोन चालू रहने पर उसे ट्रैक करने की संभावना बनी रहती है. 

इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की Settings में जाएं. इसके बाद Security and Privacy पर टैप करें. अब More Security and Privacy ऑप्शन खोलें. यहां Required Password to Power Off का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करके टॉगल ऑन कर दें. इसके बाद बिना पासवर्ड के फोन को बंद करना संभव नहीं होगा. 

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2. Find My Device - फोन चोरी या गुम होने पर उसकी लोकेशन पता करने के लिए Find My Device फीचर का एक्टिव होना जरूरी है. यह सेटिंग Android स्मार्टफोन को ट्रैक करने में मदद करती है. इसे ऑन करने के लिए फोन की Settings खोलें और Security and Privacy पर जाएं. इसके बाद Device Finders ऑप्शन पर टैप करें. 

अब Find your offline devices ऑप्शन खोलें. अगले पेज पर With Network in all areas ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इस सेटिंग के ऑन होने के बाद फोन को ट्रैक करना आसान हो सकता है. अगर डिवाइस चोरी हो जाता है, तो इसकी मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा आप संचार साथी वेबसाइट पर जाकर फोन का IMEI नंबर ब्लॉक भी करा सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Sep 2026 04:04 PM (IST)
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Technology TECH NEWS HINDI Phone Security Settings
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