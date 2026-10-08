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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक

Aadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक

क्या आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल का डर रहता है? तो फिर अब आ गया है एक ऐसा नया और आसान तरीका जिससे आप घर बैठे पलक झपकते ही अपने कार्ड को पूरी तरह सेफ कर सकते हैं. जानिए क्या है फीचर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Oct 2026 01:42 PM (IST)
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  • आधार कार्ड धोखाधड़ी रोकने UIDAI ने नया सेफ्टी फीचर लाया।
  • यह नया फीचर अब पूरा आधार नंबर लॉक कर देगा।
  • वर्चुअल आईडी (VID) से लॉक आधार के सभी कार्य करें।
  • mAadhaar ऐप से यह सुविधा आसानी से Activate करें।

Aadhaar Card भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे Common दस्तावेज है. देश में हर छोट-बड़े सरकारी और प्राइवेट काम के लिए Aadhaar कितना जरूरी हो चुका है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. Bank Account  खुलवाना हो, नया SIM लेना हो या किसी योजना का फायदा उठाना हो हर जगह इसकी जरूरत होती है. लेकिन जैसे-जैसे इसका दायरा बढ़ रहा है वैसे-वैसे लोगों के मन में Data चोरी और फर्जीवाड़े का डर भी सताने लगा है. हर किसी को इस बात की फिक्र होती है कि कहीं उसके नाम पर कोई गलत काम न हो जाए.

इसी टेंशन को पूरी तरह खत्म करने के लिए UIDAI ने एक नया Security Feature पेश किया है. इस नए Update की मदद से आप अपने Aadhaar Number को पूरी तरह लॉक कर सकते हैं. एक बार नंबर लॉक होने के बाद कोई भी इसका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि यह नया Feature कैसे काम करता है और इसे कैसे किया जा सकता है इस्तेमाल.

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क्या है यह नया Aadhaar Lock Feature?

आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि पहले से ही Biometric Lock का ऑप्शन मौजूद था. तो फिर इस नए Feature में ऐसा क्या खास है? आपको बता दें कि पहले वाले Feature से सिर्फ Fingerprint, Iris या OTP जैसी चीजें ही Control होती थीं, लेकिन आधार नंबर खुला रहता था.

अब इस नए अपडेट के आने से पूरा का पूरा Aadhaar Number ही Lock हो जाता है. अगर कोई इस Lock किए गए Number का इस्तेमाल करके कहीं Verification करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत Error दिखा देगा. खासकर उन लोगों के लिए जो इसका इस्तेमाल रोज नहीं करते और बुजुर्गों के लिए यह Feature एक Digital सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इससे किसी भी तरह के Fraud या फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग जीरो हो जाती है.


Aadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक

VID का कर सकेंगे इस्तेमाल

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमने अपना Aadhaar Number पूरी तरह Lock कर दिया तो हमें कभी जरूरत पड़ने पर काम कैसे चलेगा? यहीं पर 16 Digits की Virtual ID यानी VID का असली काम आएगी.  जब आपका Aadhaar Number Lock होता है. तब आप इसी Virtual ID का इस्तेमाल करके अपने सारे जरूरी काम बिना किसी रुकावट के पूरे कर सकते हैं.

यह Virtual ID पूरी तरह से सेफ होती है और इसे कोई Track नहीं कर सकता. Aadhaar Lock करने से पहले आपके पास यह ID होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसे आधिकारिक App या Portal के जरिए Generate कर सकते हैं. इस तरह आप अपने Main नंबर को महफूज रखकर बेफिक्र होकर अपने Digital काम निपटा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: होम थिएटर के लिए ये 5 ऑप्शंस बेस्ट, घर में ही आएगी सिनेमाहॉल वाली फीलिंग

App से ऐसे Activate करें यह Feature

इस कमाल के Feature को चालू करना बहुत आसान है और इसके लिए आपको किसी आधार केंद्र के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधिकारिक mAadhaar ऐप ओपन करें और अपना पिन डालकर login कर लें. इसके बाद ऐप के होम पेज पर नीचे की तरफ दिए गए Security के ऑप्शन पर क्लिक करें.

वहाx आपको Virtual ID and Aadhaar Lock का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें. अब Aadhaar Lock को चुनें, जरूरी शर्तों वाले बॉक्स पर टिक करें और अपनी VID दर्ज करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और साथ ही Face Authentication यानी चेहरा स्कैन करके Verification पूरा करना होगा. इतना करते ही आपका Number पूरी तरह सुरक्षित तरीके से लॉक हो जाएगा.


Aadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक

यह भी पढ़ें: WhatsApp की Privacy में छिपे हैं ये 5 ऑप्शन, आज ही कर लें चेक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Technology Aadhaar Lock Aadhaar Card MAadhaar App
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