Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एप्पल ने समस्या स्वीकारी, ग्राहकों को रिप्लेसमेंट की सलाह दी.

iPhone Duo Screen : Apple के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की इनर स्क्रीन टूटने की शिकायतों के बाद इसके हिंज की बनावट पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ यूजर्स ने बताया कि फोन खोलते समय चटकने जैसी आवाज आई, जिसके बाद स्क्रीन पर दरारें या चमकती हुई लाइनें दिखाई देने लगीं. इस मामले में 26 अक्टूबर 2026 को रिपेयर प्लेटफॉर्म iFixit ने फोन को खोलकर उसके अंदर के हिस्सों की जांच की.

शुरुआती जांच के मुताबिक, हिंज के पास मौजूद सपोर्ट बार, घुमावदार रेल या दूसरे हिस्सों की बनावट के कारण स्क्रीन पर किसी एक जगह ज्यादा दबाव पड़ सकता है. इससे स्क्रीन को नुकसान पहुंचने की आशंका है, हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि स्क्रीन टूटने की असली वजह हिंज है या इसके पीछे कोई दूसरी तकनीकी समस्या है.



हिंज के पास ही क्यों दिखाई दे रही हैं दरारें?

iFixit के मुताबिक, खराब स्क्रीन की तस्वीरों में नुकसान एक ही जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में हिंज के बीच वाले हिस्से के आसपास दिखाई देता है. फोन के इस हिस्से में स्क्रीन को मोड़ने, दोनों हिस्सों को जोड़ने और अंदर की फ्लेक्स केबल को रास्ता देने के लिए कई मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं. इन हिस्सों के बीच मौजूद जगह और किनारों की बनावट स्क्रीन को मिलने वाले सपोर्ट को प्रभावित कर सकती है. स्क्रीन का बीच वाला हिस्सा मुड़ते समय अलग तरह से सपोर्ट पर निर्भर करता है. ऐसे में हिंज के पास किसी हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है.

स्क्रीन टूटने की क्या हो सकती है वजह?

iFixit ने हिंज से जुड़ी तीन संभावित स्थितियों की ओर इशारा किया है. पहली संभावना बीच में मौजूद सपोर्ट बार से जुड़ी है. फोन बंद होते समय अगर यह बार सही जगह नहीं बनाता, तो स्क्रीन का अंदरूनी हिस्सा उसके संपर्क में आ सकता है. इससे एक ही जगह पर दबाव बढ़ सकता है. वहीं दूसरी आशंका हिंज की घुमावदार रेल से जुड़ी है. अगर ये हिस्से फोन बंद होते समय तय तरीके से नहीं चलते, तो वे स्क्रीन पर दबाव डाल सकते हैं. इसके अलावा तीसरी संभावना हिंज के आसपास मौजूद अलग-अलग किनारों की बनावट है. इनकी वजह से स्क्रीन पर पड़ने वाला दबाव एक जगह केंद्रित हो सकता है, हालांकि इनमें से किसी भी संभावना की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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बिना दरार के भी क्यों दिख सकती हैं लाइनें?

iFixit के अनुसार, स्क्रीन पर लाइनें दिखने का कारण हमेशा कांच में दरार होना नहीं है. OLED डिस्प्ले में पिक्सल तक सिग्नल पहुंचाने वाले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रभावित होने पर भी पूरी लाइन के पिक्सल ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं. ऐसे में कुछ फोन में चमकती हुई लाइनें दिखाई दे सकती हैं, भले ही स्क्रीन पर कोई साफ दरार नजर न आए.

Apple ने क्या कहा?

Apple ने माना है कि iPhone Duo की कुछ यूनिट्स की इनर स्क्रीन में समस्या आ रही है. कंपनी ने प्रभावित यूजर्स को AppleCare से संपर्क कर रिप्लेसमेंट लेने की सलाह दी है, हालांकि कंपनी ने खराब फोन की कुल संख्या या समस्या की सटीक वजह नहीं बताई है.

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