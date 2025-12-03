बच्चों के लिए खास फोन ला रही HMD, पैरेंट्स की चिंता होगी दूर, मिलेंगे ये फीचर्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चों के लिए खास फोन ला रही HMD, पैरेंट्स की चिंता होगी दूर, मिलेंगे ये फीचर्स

फिनलैंड की कंपनी HMD अब बच्चों के लिए खास फोन लाने जा रही है. इसके लिए उसने नॉर्वे की कंपनी Xplora से हाथ मिलाया है और दोनों मिलकर किड-फ्रैंडली फोन लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

फिनलैंड की कंपनी HMD बच्चों के लिए एक खास फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके लिए HMD ने बच्चों की स्मार्टवॉच बनाने वाली नॉर्वे की कंपनी Xplora के साथ साझेदारी की है. दोनों कंपनियां मिलकर HMD XploraOne फोन लॉन्च करेगी. खास तौर पर बच्चों के लिए आने वाले इस फोन में कॉल और मैसेज करने जैसे बेसिक फीचर्स होंगे. बता दें कि करीब दो महीने पहले HMD ने Touch 4G नाम से एक हाइब्रिड स्मार्टफोन लॉन्च किया था. अब वह एक और मजेदार फोन लाने जा रही है.

HMD XploraOne के बारे में सामने आई यह जानकारी

XploraOne को Touch 4G वाले कॉन्सेप्ट पर ही तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसे किड-फ्रैंडली रखा जाएगा. इसका डिजाइन भी Touch 4G जैसा ही रहने वाला है. इसके डिजाइन से पता चलता है कि इसमें कॉम्पैक्ट टचस्क्रीन, फ्रंट में होम बटन, फ्रंट और रियर कैमरा और लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट के साथ पावर और वॉल्यूम बटन मिलेगी. टॉप साइड में एक एडिशनल बटन के साथ-साथ 3.5mm का हेडफोन जैक दिया जाएगा. 

फीचर्स हुए लीक

कंपनी ने अभी तक इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक टिपस्टर ने इससे जुड़े फीचर्स लीक कर दिए हैं. लीक के मुताबिक, कॉलिंग और टेक्स्ट सपोर्ट वाले इस फोन में 3.2 इंच का QVGA IPS डिस्प्ले होगा और इसमें Unisoc T127 चिपसेट दिया जाएगा. इस फोन में 2,000mAh की बैटरी मिल सकती है, जो USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. इसमें 64MB रैम और 128MB स्टोरेज मिल सकती है. बाकी फीचर्स में ब्लूटूथ, GPS, Wi-Fi, FM रेडियो आदि हो सकते हैं.

लोकेशन ट्रैकिंग भी मिलेगी

इस फोन में पैरेंटल कंट्रोल दिए गए हैं और पैरेंट्स इसकी मदद से बच्चे की लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं. इसमें कॉन्टैक्ट एड, रिमूव और ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसे लिस्ट कर दिया है, लेकिन अभी कीमत की जानकारी नहीं दी है. 

Published at : 03 Dec 2025 09:30 AM (IST)
HMD TECH NEWS HMD XploraOne
