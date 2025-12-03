सबसे ज्यादा बिकने वाले इस आईफोन पर आ गई 17,000 रुपये की छूट, जल्दी चेक करें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आईफोन 17 को लॉन्च हुए कुछ समय हो चुका है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आईफोन 16 का जलवा अभी भी कायम है. कुछ समय पहले आई काउंटर प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया था कि आईफोन 16 भारत में ऐप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है. सितंबर में स्मार्टफोन की कुल बिक्री में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले आईफोन 16 की थी. अब इस आईफोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए इसके फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.

आईफोन 16 के फीचर्स

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

कहां मिल रही है डील?

इस आईफोन को पिछले साल सितंबर में 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन क्रोमा से आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं. क्रोमा पर इस फोन के 128GB वाला बेस वेरिएंट ब्लैक, व्हाइट, पिंक, अल्टामैरिन और टील कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. यह फोन क्रोमा पर 66,990 रुपये में लिस्टेड है. साथ ही इस इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. ICICI, IDFC और SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर इस पर 4,000 रुपये की और छूट पा सकते हैं. इस तरह आप इस आईफोन को केवल 62,990 रुपये में अपना बना सकते हैं.

