अगर आप वेब ब्राउजिंग के लिए Microsoft Edge ब्राउजर यूज करते हैं तो आपके लिए अहम जानकारी है. इसमें कई गंभीर सुरक्षा खामियों का पता चला है, जिसके बाद सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने हाई-रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक, इन सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके कंप्यूटर की एक्सेस अपने हाथों में लेकर सेंसेटिव डेटा चुरा, मालवेयर इंस्टॉल और सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं.

किन यूजर्स को ज्यादा खतरा?

CERT-In के अलर्ट में खासतौर पर बताया गया है कि Microsoft Edge ब्राउजर के क्रोमियम-बेस्ड वर्जन में खामी पाई गई है. ज्यादातर यूजर्स क्रोम के इसी वर्जन को यूज कर रहे हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटप्राइज यूजर्स के सिस्टम पर साइबर अटैक का ज्यादा खतरा है. अलर्ट में कहा गया है कि ये खामियां ब्राउजर के 141.0.3537.57 से पुराने वर्जन में पाई गई हैं. ऐसे में पुराने ब्राउजर का यूज कर रहे यूजर्स को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी तक इन खामियों को दूर करने के लिए सिक्योरिटी पैच जारी नहीं किया गया है.

यूजर्स को दी गई यह सलाह

CERT-In ने यूजर्स को अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है. इन खामियों को दूर करने का यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है. ब्राउजर अपडेट करने के लिए इसे ओपन कर टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे तीन डॉट पर क्लिक करें. यहां से हेल्प एंड फीडबैक में जाएं और अबाउट Microsoft Edge पर क्लिक करें. इसके बाद ब्राउजर अपने आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेगा. इसे अपडेट होने के बाद चेंज अप्लाई करने के लिए इसे रिस्टार्ट करें. आमतौर पर भी साइबर हमलों से बचने और लेटेस्ट फीचर्स का यूज करने के लिए ब्राउजर समेत सभी ऐप्स को अपडेटेट रखने की सलाह दी जाती है.

