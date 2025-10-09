Samsung Galaxy S26 Ultra: Apple ने पिछले महीने iPhone 17 Pro को कॉस्मिक ऑरेंज कलर में लॉन्च किया था. अब दूसरी कंपनियां भी इसकी नकल करने लगी हैं. ताजा लीक्स के मुताबिक, सैमसंग अपने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को भी ऑरेंज कलर में लॉन्च करने जा रही है. पिछले कुछ हफ्तों से इस फोन से जुड़ी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और अब इसके संभावित फीचर्स, कलर ऑप्शन और लॉन्च टाइमलाइन से भी पर्दा उठ गया है. आइए जानते हैं कि यह प्रीमियम फोन किन फीचर्स के साथ और कब लॉन्च होगा.

कई अपग्रेड के साथ आएगा नया फोन

गैलेक्सी S26 अल्ट्रा कई बड़ी अपग्रेड के साथ इसी साल लॉन्च हुए गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की जगह लेगा. इसमें बेहतर डेटा ट्रांसफर स्पीड और बड़ा वैपर चैंबर मिलने की उम्मीद है. साथ ही इसे प्राइवेट डिस्प्ले या प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर से भी लैस किया जाएगा. इसमें केवल यूजर को ही फोन की स्क्रीन पर चल रहा कंटेट नजर आएगा. उसके आसपास के लोगों को यह नहीं दिखेगा कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है. कंपनी इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दे सकती है.

कैसे होंगे कैमरा और बाकी फीचर्स?

यह फोन 6.9 इंच के M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. इसे 16GB तक रैम के साथ 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट में उतारा जा सकता है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप लेंस, 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. यह फोन 5,000mAh की बैटरी के साथ बाजार में आ सकता है. ताजा लीक्स के अनुसार, इस फोन को आईफोन 17 प्रो की तरह ऑरेंज कलर ऑप्शन में भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

कब होगा लॉन्च और किससे मुकाबला?

सैमसंग का यह फ्लैगशिप फोन 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. लॉन्च होने के बाद इस फोन का सीधा मुकाबला पिछले महीने लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो मैक्स से होगा.

