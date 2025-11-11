स्पैम कॉल से हैं परेशान? संचार साथी पोर्टल पर ऐसे करें कॉल करने वालों की शिकायत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







मोबाइल पर दिनभर आने वाली अनचाही कॉल्स से सारे यूजर्स परेशान हैं. टेलीमार्केटिंग से लेकर बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों तक के फोन ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है. तमाम कोशिशों के बाद इन पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही. जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने स्पैम कॉल को पहचानने के लिए AI-बेस्ड सिस्टम बनाया है, लेकिन फिर भी कई बार स्पैम कॉल लोगों को परेशान करती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. आज हम आपको इसकी शिकायत करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

TRAI ने बरती सख्ती

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल को रोकने के लिए सख्ती दिखाई है. अब TRAI ने केवल रजिस्टर्ड नंबरों के जरिए ही कमर्शियल कम्यूनिकेशन की इजाजत दी है. अगर कोई अनरजिस्टर्ड नंबर से स्पैम कॉल करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. नियमों के तहत TRAI ऐसे कॉलर के सारे टेलीकॉम रिसोर्सेस को सस्पेंड कर सकती है या उसका कनेक्शन भी काट सकती है.

संचार साथी पोर्टल पर करें शिकायत

अगर आपको भी किसी अनरजिस्टर्ड नंबर से स्पैम या मार्केटिंग कॉल्स आती हैं तो आप संचार साथी पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसका तरीका बेहद आसान है और कुछ ही स्टेप्स में आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी. सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर जाएं और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस पर टैप या क्लिक करें. इसके बाद 'रिपोर्ट सस्पेक्टेड एंड अनसॉलिस्टिड कमर्शियल कम्यूनिकेशन' पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसमें अलग-अलग ऑप्शन में चुनें और फॉर्म सबमिट कर दें. ध्यान रहे कि शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए.

7 दिनों के भीतर करें शिकायत

अगर आप चाहते हैं कि स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ एक्शन हो तो आपको 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा. अगर आप कोई स्पैम कॉल या SMS मिलने के 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट करते हैं तो कॉलर या मैसेज भेजने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. सात दिन बीत जाने पर शिकायत करने के बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. हालांकि, उसकी पहचान में सिस्टम को मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-

AI गर्लफ्रेंड यूज करने वाले हो जाएं सावधान! Perplexity CEO ने दी वॉर्निंग, बताया बहुत खतरनाक