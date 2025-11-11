हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI गर्लफ्रेंड यूज करने वाले हो जाएं सावधान! Perplexity CEO ने दी वॉर्निंग, बताया बहुत खतरनाक

AI गर्लफ्रेंड यूज करने वाले हो जाएं सावधान! Perplexity CEO ने दी वॉर्निंग, बताया बहुत खतरनाक

पिछले कुछ समय से दुनियाभर में एआई गर्लफ्रेंड और पार्टनर वाली ऐप्स का चलन बढ़ा है. परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने इनके इस्तेमाल को खतरनाक बताया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले कुछ समय से दुनियाभर में AI गर्लफ्रेंड का चलन बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. अब Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास ने इनके इस्तेमाल को लेकर चेताया है. उन्होंने कहा कि AI गर्लफ्रेंड और एनिमे-स्टाइल चैटबॉट बहुत खतरनाक हैं और ये मनोवैज्ञानिक जोखिम के साथ आते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने AI कंपेनियन वाले इस ट्रेंड को लेकर क्या-क्या खतरे बताए हैं.

श्रीनिवास ने AI गर्लफ्रेंड के ये खतरे बताए

श्रीनिवास ने कहा कि ये AI सिस्टम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं. ये बातचीत को याद रख और इंसानों की तरह जवाब दे सकते हैं. एक समय फ्यूचर एक्सपेरिमेंट लगने वाली चीजें अब कई लोगों के लिए रिलेशनशिप का विकल्प बनती जा रही हैं. यह खतरनाक है. उन्होंने कहा कि कई लोगों को रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी है और वो इन चीजों पर डेली कई घंटे बीता रहे हैं. ऐसे वर्चुअल कनेक्शन परसेप्शन को खराब कर सकते हैं और इससे लोग किसी और ही दुनिया में जीने लगते हैं, जहां आपका दिमाग आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकता है.

लगातार बढ़ रही हैं AI कंपेनियन वाली ऐप्स 

श्रीनिवास की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब दुनियाभर में AI पार्टनर और कंपेनियन वाली ऐप्स बढ़ रही हैं. हालांकि, इनका यह कहते हुए विरोध भी हो रहा है कि ये असली और काल्पनिक जीवन के बीच के फर्क को धुंधला कर रही हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे लोगों को रिलेशनशिप को लेकर नजरिया ही बदल जाएगा. 

लगभग तीन तिहाई टीनएजर्स यूज कर चुके हैं ऐसी ऐप्स

AI कंपेनियन ऐप्स को लेकर डेटा भी चौंकाने वाला है. कॉमन सेंसर मीडिया की एक स्टडी में सामने आया कि लगभग 72 प्रतिशत टीनएजर्स ने कम से कम एक बार AI गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली ऐप्स को यूज किया है. रिसर्चर का कहना है कि ऐसे एक्सपीरियंस से बॉट्स पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे लोगों का मानसिक विकास प्रभावित होता है.

ये भी पढ़ें-

बिना नेटवर्क के भी भेज पाएंगे मैसेज, आईफोन में आने वाला है नया सैटेलाइट फीचर, ऐसे करेगा काम

Published at : 11 Nov 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
AI Girlfriend TECH NEWS Aravind Srinivas Perplexity AI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
बिहार
Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां
बिहार में मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, क्या हैं खास तैयारियां
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
Home Tips
नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत
नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget