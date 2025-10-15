हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सावधान! कहीं आपका Gmail अकाउंट हैक तो नहीं हुआ? जानिए तुरंत कैसे देखें कौन-कौन डिवाइस कर रहे हैं लॉगिन

सावधान! कहीं आपका Gmail अकाउंट हैक तो नहीं हुआ? जानिए तुरंत कैसे देखें कौन-कौन डिवाइस कर रहे हैं लॉगिन

Gmail Hacked: Gmail आज लगभग हर एंड्रॉयड यूजर की जरूरत बन चुका है. फोन में गूगल प्ले स्टोर, ड्राइव या यूट्यूब चलाने के लिए भी Gmail अकाउंट ज़रूरी होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Gmail Hacked: Gmail आज लगभग हर एंड्रॉयड यूजर की जरूरत बन चुका है. फोन में गूगल प्ले स्टोर, ड्राइव या यूट्यूब चलाने के लिए भी Gmail अकाउंट ज़रूरी होता है. लेकिन कई बार हम अनजाने में अपना अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस पर लॉगिन छोड़ देते हैं और यही लापरवाही आपके लिए बड़ा खतरा बन सकती है. ऐसा होने पर कोई भी आपके मेल, पर्सनल डेटा और यहां तक कि बैंकिंग जानकारी तक पहुंच सकता है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका Gmail अकाउंट किन-किन डिवाइस पर लॉगिन है तो नीचे बताए गए आसान तरीकों से तुरंत जांच कर सकते हैं.

ऐसे देखें कहां-कहां लॉगिन है आपका Gmail

  • सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में myaccount.google.com खोलें.
  • अब Security (सिक्योरिटी) सेक्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करें.
  • यहां आपको Your Devices का ऑप्शन मिलेगा जहां Manage All Devices पर क्लिक करें.
  • इस पेज पर आपके Gmail अकाउंट से जुड़े सभी डिवाइस दिख जाएंगे जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप.
  • अगर लिस्ट में कोई अनजान या संदिग्ध डिवाइस दिखे, तो उस पर क्लिक करके Sign Out चुनें.
  • इसके तुरंत बाद अपना Gmail पासवर्ड बदलना न भूलें.

Gmail अकाउंट की हाल की एक्टिविटी ऐसे जांचें

  • इसके लिए अपने कंप्यूटर पर Gmail खोलें.
  • इनबॉक्स के सबसे नीचे दाईं ओर “Details” (विवरण) नाम का एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें.
  • अब एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको IP एड्रेस, डिवाइस टाइप और लॉगिन टाइम जैसी डिटेल्स दिखेंगी.
  • अगर यहां कोई अज्ञात IP एड्रेस या संदिग्ध लॉगिन नजर आता है तो तुरंत पासवर्ड बदलकर अकाउंट को सुरक्षित करें.

थर्ड-पार्टी वेबसाइट या ऐप्स से Gmail की सुरक्षा जांचें

कई बार हम Gmail का इस्तेमाल किसी ऐप या वेबसाइट में Sign in with Google के ज़रिए करते हैं. इससे हमारा अकाउंट उन साइट्स से लिंक हो जाता है. ऐसे में यह जांचना ज़रूरी है कि कहीं कोई अनजान वेबसाइट आपके अकाउंट का दुरुपयोग तो नहीं कर रही. इसके लिए फिर से myaccount.google.com खोलें और Security सेक्शन में जाएं. अब Signing in to other sites में जाकर Signing in with Google पर क्लिक करें. यहां आपको उन सभी वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट मिलेगी, जिनमें आपने अपने Gmail से लॉगिन किया है. अगर कोई संदिग्ध वेबसाइट या ऐप दिखे तो तुरंत उसका एक्सेस Remove Access पर क्लिक करके हटा दें.

सुरक्षित रहने के लिए टिप

  • हमेशा दो-स्तरीय वेरिफिकेशन (2-Step Verification) ऑन रखें और पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें.
  • ऐसा करने से अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी ले तो भी वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा.
  • Gmail अकाउंट आपकी डिजिटल पहचान की चाबी है इसलिए उसे सुरक्षित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

Published at : 15 Oct 2025 12:44 PM (IST)
