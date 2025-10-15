हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आ रहा है दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर! कमाल के फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानिए कितनी होगी कीमत

आ रहा है दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर! कमाल के फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानिए कितनी होगी कीमत

World’s Smallest AI Computer: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी NVIDIA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर पेश करने की घोषणा की है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 07:48 AM (IST)
World’s Smallest AI Computer: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी NVIDIA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर पेश करने की घोषणा की है.

अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी NVIDIA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर पेश करने की घोषणा की है. कंपनी का नया मॉडल DGX Spark न केवल अपने आकार से बल्कि अपनी जबरदस्त ताकत और स्पीड से भी हैरान कर देने वाला है. यह 15 अक्टूबर से NVIDIA की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

यह मिनी AI कंप्यूटर मात्र 2.6 पाउंड वजन का है यानी यह इतना हल्का है कि आराम से बैकपैक में रखा जा सकता है. हालांकि दिखने में यह एक सामान्य मिनी-डेस्कटॉप जैसा लगता है लेकिन इसे आम यूज़र्स के लिए नहीं, बल्कि AI डेवलपर्स, वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो बड़े और जटिल AI मॉडल्स पर काम करते हैं.
यह मिनी AI कंप्यूटर मात्र 2.6 पाउंड वजन का है यानी यह इतना हल्का है कि आराम से बैकपैक में रखा जा सकता है. हालांकि दिखने में यह एक सामान्य मिनी-डेस्कटॉप जैसा लगता है लेकिन इसे आम यूज़र्स के लिए नहीं, बल्कि AI डेवलपर्स, वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो बड़े और जटिल AI मॉडल्स पर काम करते हैं.
DGX Spark में NVIDIA की नई GB10 Grace Blackwell सुपरचिप लगी है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 20-कोर आर्म-बेस्ड CPU और एक शक्तिशाली Blackwell GPU मौजूद है जो RTX 5070 जैसी ग्राफिक क्षमता प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि यह सुपरचिप 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड (TOPS) की रफ्तार से काम करती है. साथ ही, इसमें 5th Gen Tensor Cores और FP4 सपोर्ट जैसी हाई-एंड तकनीकें मौजूद हैं जो इसे क्लाउड के बिना भी बड़े AI मॉडल्स चलाने में सक्षम बनाती हैं.
DGX Spark में NVIDIA की नई GB10 Grace Blackwell सुपरचिप लगी है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 20-कोर आर्म-बेस्ड CPU और एक शक्तिशाली Blackwell GPU मौजूद है जो RTX 5070 जैसी ग्राफिक क्षमता प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि यह सुपरचिप 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड (TOPS) की रफ्तार से काम करती है. साथ ही, इसमें 5th Gen Tensor Cores और FP4 सपोर्ट जैसी हाई-एंड तकनीकें मौजूद हैं जो इसे क्लाउड के बिना भी बड़े AI मॉडल्स चलाने में सक्षम बनाती हैं.
इस छोटे से सिस्टम में NVIDIA की NVLink-C2C तकनीक दी गई है जो पारंपरिक PCIe Gen 5 की तुलना में 5 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देती है. इसका फायदा यह है कि CPU और GPU के बीच डेटा का आदान-प्रदान बिजली की रफ्तार से होता है. इससे यह मशीन जनरेटिव AI, रोबोटिक्स सिमुलेशन और मॉडल इंफरेंस जैसे भारी कार्यों को बेहद आसानी से संभाल सकती है.
इस छोटे से सिस्टम में NVIDIA की NVLink-C2C तकनीक दी गई है जो पारंपरिक PCIe Gen 5 की तुलना में 5 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देती है. इसका फायदा यह है कि CPU और GPU के बीच डेटा का आदान-प्रदान बिजली की रफ्तार से होता है. इससे यह मशीन जनरेटिव AI, रोबोटिक्स सिमुलेशन और मॉडल इंफरेंस जैसे भारी कार्यों को बेहद आसानी से संभाल सकती है.
DGX Spark में 128GB LPDDR5x मेमोरी और 4TB NVMe स्टोरेज दी गई है जिससे बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस और स्टोर किया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, चार USB-C पोर्ट और एक HDMI आउटपुट दिया गया है. इसे सामान्य बिजली सॉकेट से चलाया जा सकता है जिससे इसे लैब्स या ट्रेवल के दौरान भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है.
DGX Spark में 128GB LPDDR5x मेमोरी और 4TB NVMe स्टोरेज दी गई है जिससे बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस और स्टोर किया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, चार USB-C पोर्ट और एक HDMI आउटपुट दिया गया है. इसे सामान्य बिजली सॉकेट से चलाया जा सकता है जिससे इसे लैब्स या ट्रेवल के दौरान भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है.
NVIDIA का कहना है कि DGX Spark उनके Cosmos Region और GR00T N1 जैसे फाउंडेशन मॉडल्स के साथ पूरी तरह संगत है. इसे न केवल मॉडल ट्रेनिंग बल्कि फाइन-ट्यूनिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
NVIDIA का कहना है कि DGX Spark उनके Cosmos Region और GR00T N1 जैसे फाउंडेशन मॉडल्स के साथ पूरी तरह संगत है. इसे न केवल मॉडल ट्रेनिंग बल्कि फाइन-ट्यूनिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
जहां तक कीमत की बात है तो DGX Spark की शुरुआती कीमत 3,999 डॉलर (करीब 3.55 लाख रुपये) रखी गई है. यह भले ही आम उपभोक्ताओं के लिए महंगी लगे लेकिन AI रिसर्चर्स और छोटे लैब्स के लिए यह कीमत काफी वाजिब मानी जा रही है क्योंकि यह डिवाइस अपने आकार और क्षमता दोनों में किसी भी बड़े सुपरकंप्यूटर को चुनौती दे सकता है.
जहां तक कीमत की बात है तो DGX Spark की शुरुआती कीमत 3,999 डॉलर (करीब 3.55 लाख रुपये) रखी गई है. यह भले ही आम उपभोक्ताओं के लिए महंगी लगे लेकिन AI रिसर्चर्स और छोटे लैब्स के लिए यह कीमत काफी वाजिब मानी जा रही है क्योंकि यह डिवाइस अपने आकार और क्षमता दोनों में किसी भी बड़े सुपरकंप्यूटर को चुनौती दे सकता है.
NVIDIA का DGX Spark साबित करता है कि भविष्य का कंप्यूटिंग पावरफुल होने के साथ-साथ पोर्टेबल भी हो सकता है और यह छोटा-सा डिवाइस आने वाले AI युग की झलक पेश करता है.
NVIDIA का DGX Spark साबित करता है कि भविष्य का कंप्यूटिंग पावरफुल होने के साथ-साथ पोर्टेबल भी हो सकता है और यह छोटा-सा डिवाइस आने वाले AI युग की झलक पेश करता है.
Published at : 15 Oct 2025 07:42 AM (IST)
