आ रहा है दुनिया का सबसे छोटा AI कंप्यूटर! कमाल के फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानिए कितनी होगी कीमत

DGX Spark में NVIDIA की नई GB10 Grace Blackwell सुपरचिप लगी है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 20-कोर आर्म-बेस्ड CPU और एक शक्तिशाली Blackwell GPU मौजूद है जो RTX 5070 जैसी ग्राफिक क्षमता प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि यह सुपरचिप 1000 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड (TOPS) की रफ्तार से काम करती है. साथ ही, इसमें 5th Gen Tensor Cores और FP4 सपोर्ट जैसी हाई-एंड तकनीकें मौजूद हैं जो इसे क्लाउड के बिना भी बड़े AI मॉडल्स चलाने में सक्षम बनाती हैं.