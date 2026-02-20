Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एक नई लैब इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इसमें सामने आया है कि सैमसंग, बोस, और Sennheiser समेत कई बड़ी कंपनियों के हेडफोन में खतरनाक केमिकल की मौजूदगी पाई गई है. इस इन्वेस्टिगेशन में 81 हेडफोन मॉडल को टेस्ट किया गया था और सभी में ऐसे केमिकल मिले हैं, जिनसे सेहत को खतरा है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

हेडफोन के प्लास्टिक में मिले ये खतरनाक केमिकल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिसर्चर ने ऑनलाइन मार्केट प्लेस और रिटेल स्टोर से खरीदे ओवर ईयर और इन-ईयर हेडफोन को टेस्ट किया था. इसमें स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले प्लास्टिक और दूसरे सिंथेटिक मैटेरियल की जांच की गई थी. रिजल्ट में पता चला कि इनमें bisphenols का यूज किया गया है. यह आमतौर पर प्लास्टिक में मिलाया जाता है. 98 पर्सेंट सैंपल में Bisphenol A पाया गया, जबकि तीन तिहाई सैंपल में bisphenol S पाया गया. इन दोनों ही सबस्टैंस को Endocrine डिसरप्टर माना जाता है. यानी ये शरीर के हार्मोनल सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं. इनके साथ सैंपल में Phthalates, Chlorinated Paraffins समेत कई और केमिकल्स मिले हैं, जिनसे कैंसर और हार्मोन असंतुलित होने समेत कई खतरे हैं.

क्या इन्हें यूज करने से खतरा हो सकता है?

सैंपल में खतरनाक केमिकल बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन स्टडी में शामिल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से खतरा बढ़ सकता है. आमतौर पर हेडफोन को लोग कई घंटों तक यूज करते हैं और ये स्किन के डायरेक्ट टच में रहते हैं. कई लोग एक्सरसाइज करते समय भी हेडफोन यूज करते हैं. ऐसी स्थिति में केमिकल तेजी से स्किन के अंदर माइग्रेट हो सकते हैं. दूसरी तरफ जिन कंपनियों के हेडफोन को टेस्ट किया गया है, उनकी तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है.

