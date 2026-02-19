Google Maps पर बड़ी काम आएंगी ये टिप्स, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचाने में करेंगी मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नए रास्तों की बात हो या अनजान शहर में कहीं जाना, गूगल मैप्स कई जगहों पर आपकी मदद कर सकता है. अब अधिकतर लोग राह चलते लोगों से रास्ता पूछने की बजाय गूगल मैप्स से देखकर तुरंत डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. गूगल मैप्स सबसे शॉर्ट रूट से लेकर टोल और मौसम तक की सारी जानकारी दे देता है. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें यूज करने से गूगल मैप्स और भी यूजफुल हो जाएगा और आपका सफर भी आसान होगा.

घर से निकलने से पहले ही देख लें ट्रैफिक

अगर आपके शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या है तो आप घर से निकलने से पहले ही अपने रास्ते पर ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं. इसके लिए गूगल मैप्स ओपन कर ट्रैफिक लेयर को ऑन कर लें. इसके बाद अगर आपको रास्ते रेड नजर आए तो समझ जाएं कि जाम लगा हुआ है, वहीं ग्रीन का मतलब है कि रास्ता एकदम साफ है.

इनकॉग्निटो मोड भी आएगा काम

अगर आप इनकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं तो गूगल मैप्स आपकी सर्च और रास्ते को अकाउंट हिस्ट्री में सेव नहीं करेगा. इसे टर्न ऑन करने के लिए प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें और इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लें.

पिन ड्रॉप करने के लिए करें लॉन्ग प्रेस

अगर आप मैप पर किसी भी लोकेशन को पिन करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लॉन्ग प्रेस करें. यहां से आप इस लोकेशन को शेयर या सेव कर सकते हैं. एक बार लोकेशन पिन होने के बाद आपको हर बार उसका एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा.

ऑफलाइन मैप

अगर आप ऐसे रास्तों पर जाना चाहते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है तो आप गूगल मैप्स का ऑफलाइन वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस वर्जन में इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती. ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करने के लिए मैप्स ओपन कर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें. यहां आपको ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन दिख जाएगा. यहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से एरिया को कवर कर सकते हैं.

