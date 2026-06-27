GTA 6 खरीदने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! इस बार नहीं मिलेगी Disc, जानें क्यों लिया ये फैसला

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GTA VI: गेमिंग लवर्स लंबे समय से जीटीए 6 का इंतजार कर रहे हैं. अब जब इस गेम की लॉन्चिंग काफी नजदीक आ चुकी है. ऐसे में गेमर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, Rockstar Games ने घोषणा की है कि जो खिलाड़ी गेम का फिजिकल एडिशन खरीदेंगे, उन्हें बॉक्स के अंदर गेम डिस्क नहीं मिलेगा. जी हां, फिजिकल एडिशन खरीदने वालों के लिए कंपनी ने ये फैसला लिया है. हालांकि, उन्हें बॉक्स के अंदर एक डिजिटल डाउनलोड कोड जरुर दिया जाएगा.

गेमर्स में है नाराजगी

कई खिलाड़ियों का मानना है कि डिस्क खरीदने से उन्हें कई फायदे होते थे. उनका मानना है कि डिस्क को वो अपने दोस्तों को उधार भी दे सकते थे और साथ ही बाद में किसी को बेच भी सकते थे. लेकिन अब कंपनी ने डिस्क की जगह पर एक डिजिटल कोड देने का फैसला किया है जो सिर्फ एक ही डिवाइस पर चलता है. इसी सबसे बड़ी वजह है कि गेमर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

बॉक्स मिलेगा, लेकिन अंदर नहीं होगी गेम डिस्क

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जब कोई नया गेम लॉन्च होता था तो खिलाड़ी स्टोर से उसकी डिस्क खरीदकर सीधे अपने कंसोल में चला सकते थे. लेकिन GTA 6 के फिजिकल एडिशन में केवल एक बार इस्तेमाल होने वाला डाउनलोड कोड दिया जाएगा जिससे गेम इंटरनेट के जरिए डाउनलोड करना होगा. इसका साफ मतलब है कि गेमर्स को बॉक्स तो मिलेगा लेकिन उसमें खेलने के लिए कोई डिस्क नहीं दी जाएगी बल्कि उसकी जगह पर गेमर्स को सिर्फ एक डिजिटल कोड होगा जिसे उन्हें इंटरनेट की मदद से डाउनलोड करना होगा.

गेम की ओनरशिप है असली चिंता

आपको बता दें कि गेमिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक डिस्क का नहीं है बल्कि ये मामला गेम के ओनरशिप को लेकर है. दरअसल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें सिर्फ एक कोड दिया जा रहा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो गेम खरीद रहा है वह उसका मालिक होगा या फिर उसे सिर्फ गेम खेलने के लिए एक लाइसेंस दिया जा रहा है. इसके अलावा भविष्य में गेम के सर्वर बंद हो जाएं या कंपनी किसी वजह से एक्सेस हटा दे तो खिलाड़ी के पास खरीदा हुआ गेम भी बेकार हो सकता है.

कंपनी ने क्यों लिया ये फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Rockstar ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी ने ऐसा इसलिए किया है ताकी गेम की फाइलें लॉन्च से पहले ये लीक न हो जाए. साथ ही लॉन्च के समय खिलाड़ियों को हमेशा सबसे नया अपडेटेड वर्जन उपलब्ध कराना भी इसका एक कारण माना जा रहा है.

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