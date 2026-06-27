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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Quantum Computer? जानिए नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग

क्या होता है Quantum Computer? जानिए नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग

What is Quantum Computer: ये कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में काफी तेज और एडवांस होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 06:42 AM (IST)
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  • दवा खोज, मौसम, साइबर सुरक्षा में तेज प्रोसेसिंग से उपयोगी होगा।

What is Quantum Computer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ कई और भी नई टेक्नोलॉजी भी काफी तेजी से विकसित हो रही हैं. इसी बीच Quantum Computer भी काफी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है. क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय की सबसे तेज और ताकतवर टेक्नोलॉजी में से एक माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर ये नॉर्मल कंप्यूटर से कितना अलग है.

क्या है Quantum Computer?

दरअसल, Quantum Computer एक ऐसा सिस्टम है जो Quantum Physics के सिद्धांतों पर काम करता है. ये कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में काफी तेज और एडवांस होता है. साथ ही ये कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए Qubit (क्वांटम बिट) का इस्तेमाल करते हैं. वहीं नॉर्मल कंप्यूटर केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि Qubit की सबसे खास बात ये है कि ये एक ही समय में 0 और 1 दोनों ही तरीकों में मौजूद रहता है. यही सबसे बड़ी वजह कि क्वांटर कंप्यूटर ज्यादा एडवांस है और कई कामों को एक साथ करने में सक्षम है.

नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग?

अब इसके और नॉर्मल कंप्यूटर में अंतर की बात करें तो नॉर्मल कंप्यूटर डेटा को Binary Bits (0 और 1) में प्रोसेस करता है. वहीं, दूसरी ओर, क्वांटम कंप्यूटर डेटा को Qubit में प्रोसेस करता है जो एक साथ कई सारे कामों को करने में सक्षम होता है. इसी वजह से Quantum Computer बेहद मुश्लिक कामों को बहुत कम समय में पूरा कर सकता है.

क्या हैं इसके फायदे

Quantum Computer के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी तेज प्रोसेसिंग स्पीड है. क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल आने वाले समय में दवाइयों की खोज, मौसम की सटीक भविष्यवाणी, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कई सारे मुश्किल समस्याओं के रिजल्ट्स खोजने में मदद करेगी.

भविष्य की तकनीक

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में Quantum Computing कई उद्योगों में बड़ा बदलाव ला सकती है. हालांकि, ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है. इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आ सकता है और लोगों के कई सारे काम भी पहले की तुलना में आसान हो सकेंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
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