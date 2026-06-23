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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 का इंतजार पड़ सकता है भारी! बस एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानें बचने का तरीका

GTA 6 का इंतजार पड़ सकता है भारी! बस एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानें बचने का तरीका

GTA VI Cyber Fraud: ठग गेमर्स को मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजते हैं तो गेमर्स को किसी वेबसाइट पर ले जाता है. अब यहीं पर सतर्क रहना है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jun 2026 07:26 PM (IST)
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  • रॉकस्टार गेम्स ने कोई सार्वजनिक बीटा कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।

GTA VI Cyber Fraud: गेमिंग लवर्स काफी समय से जीटीए 6 का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, जल्द ही ये गेम लॉन्च होने वाला है. लेकिन इसी बीच साइबर ठग भी एक्टिव हो चुके हैं. बता दें कि देश में साइबर ठगी के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. अब ठगों ने गेमर्स को भी निशाना बना लिया है.

दरअसल, सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ठग अब GTA VI के फर्जी बीटा इनवाइट और नकली वेबसाइटों के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे क्या है पूरा मामला.

कैसे हो रहा ये स्कैम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठग अब नए-नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. यह भी उन्हीं में से एक तरीका है. दरअसल, ठग गेमर्स को ईमेल या मैसेज करते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्हें GTA VI का अर्ली एक्सेस दिया जा रहा है. यानी कि वह गेम के लॉन्च होने से पहले ही गेम को खेल या ट्राई कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, ठग गेमर्स को मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजते हैं तो गेमर्स को किसी वेबसाइट पर ले जाता है. अब यहीं पर सतर्क रहना है. दरअसल, लिंक से जिस वेबसाइट पर लोगों को ले जाया जाता है वह बिलकुल असली जैसी लगती है इसीलिए कई बार लोग बिना सोचे समझें आगे बढ़ते जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं.

बता दें कि जब यूजर वेबसाइट पर पहुंचता है तो उससे कई तरह की निजी जानकारियां मांगी जा सकती हैं जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, गेमिंग अकाउंट और कई बार बैंकिंग डिटेल्स. अब जैसे ही कोई भी यूजर ये सब जानकारी वेबसाइट पर शेयर करता है वैसे ही उसकी सारी जानकारी ठगों तक पहुंच जाती है और आगे ठगी की संभावना और बढ़ जाती है.

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

साइबर ठगी से बचने के लिए आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे जरूरी बात ये है कि Rockstar Games ने अब तक किसी सार्वजनिक GTA VI बीटा प्रोग्राम की घोषणा नहीं की है. इसलिए अगर कोई वेबसाइट या ईमेल ऐसा दावा करते हैं तो समझ जाइए कि वह फेक है.

  • हमेशा जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें.
  • अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी वेबसाइट पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें.
  • अगर आपने गलती से किसी अनजान साइट पर अपना गेमिंग पासवर्ड फिल किया हुआ है तो तुरंत जाकर उसे बदल दें.
  • इसके अलावा अगर आपने कहीं भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर की हैं तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और अपने अकाउंट पर नजर रखें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud GTA VI TECH NEWS HINDI
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