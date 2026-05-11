Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा आत्मविश्वास बढ़ाएगी, भाषा सीखने में होगी सहायक।

Google Translate: आज के दौर में किसी दूसरी भाषा को समझना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा. विदेश यात्रा हो, किसी दूसरी भाषा की वेबसाइट पढ़नी हो या दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करनी हो Google Translate ने पिछले 20 सालों में करोड़ों लोगों की काफी मदद की है. अब इस लोकप्रिय ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म ने अपना 20वां साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर Google ने एक दिलचस्प जानकारी साझा की है जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुआ Thank You

Google ने बताया कि पिछले दो दशकों में उसके प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया जाने वाला वाक्य कोई मुश्किल या तकनीकी लाइन नहीं थी. सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया शब्द था Thank You यानी धन्यवाद. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि दुनिया भर के लोग अलग-अलग भाषाओं में सबसे ज्यादा इसी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं.

Over 20 years, the most translated phrase on Google Translate wasn’t complicated at all.

It was simply: 'thank you.' 💙



Celebrating 20 years of Google Translate ✨ pic.twitter.com/VMTMXGpZot — Google India (@GoogleIndia) May 9, 2026

पोस्ट में Thank You को कई भाषाओं में दिखाया गया जिससे यह संदेश गया कि तकनीक सिर्फ जानकारी शेयर करने का जरिया नहीं बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का माध्यम भी बन चुकी है.

छोटी-सी बात लेकिन बड़ा संदेश

यह जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे काफी सकारात्मक तरीके से लिया. कई यूजर्स ने अलग-अलग भाषाओं में धन्यवाद लिखकर प्रतिक्रिया दी. लोगों का कहना था कि यह दिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी देश या भाषा का हो, विनम्रता और आभार जैसी भावनाएं हर जगह समान होती हैं.

दरअसल, लोग ट्रांसलेशन ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ कठिन शब्दों या लंबे वाक्यों के लिए नहीं करते. कई बार छोटी-छोटी बातचीत, किसी को शुक्रिया कहना या सम्मान जताना भी भाषा की दीवार पार करने का सबसे आसान तरीका बन जाता है.

कैसे बदला Google Translate का सफर

साल 2006 में लॉन्च हुआ Google Translate शुरुआत में काफी साधारण ट्रांसलेशन टूल था. उस समय यह मुख्य रूप से शब्दों और वाक्यों का सीधा अनुवाद करता था. लेकिन समय के साथ इसमें AI तकनीक जुड़ती गई और अब यह पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुका है.

आज Google Translate सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं समझता बल्कि पूरे वाक्य का संदर्भ, बोलने का तरीका और बातचीत का अंदाज भी समझने की कोशिश करता है. यही वजह है कि अब इसका इस्तेमाल पढ़ाई, बिजनेस मीटिंग्स, ट्रैवल, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन तक में होने लगा है.

अब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, बोलना भी सिखाएगा

20वीं सालगिरह के मौके पर Google ने एक नया AI आधारित फीचर भी पेश किया है. यह फीचर यूजर्स को किसी दूसरी भाषा का सही उच्चारण सीखने में मदद करेगा. अब Translate ऐप में Pronounce नाम का नया विकल्प मिलेगा. जब यूजर किसी शब्द या वाक्य को बोलकर दोहराएगा तो AI उसकी आवाज सुनकर बताएगा कि उच्चारण कितना सही है और कहां सुधार की जरूरत है.

Google का मकसद लोगों को तुरंत किसी भाषा का एक्सपर्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरी भाषा बोलने में ज्यादा आत्मविश्वास देना है. कंपनी द्वारा शेयर किए गए डेमो में देखा गया कि ऐप सख्त मार्किंग की बजाय आसान और सकारात्मक तरीके से गलतियों को सुधारने में मदद करता है.

भारत में भी शुरू हुआ नया फीचर

फिलहाल यह नया Pronunciation Practice फीचर भारत और अमेरिका में उपलब्ध कराया गया है. अभी यह अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश जैसी भाषाओं को सपोर्ट कर रहा है. लंबे समय से लोग Google Translate में बोलने की प्रैक्टिस वाला फीचर मांग रहे थे इसलिए माना जा रहा है कि यह अपडेट भाषा सीखने वालों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

Phone को Switch Off करें या Restart? कंपनियां आखिर क्यों देती हैं दोनों Options, फर्क जानकर चौंक जाएंगे