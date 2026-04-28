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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Google Wallet बनेगा आपका ट्रैवल असिस्टेंट! फ्लाइट अपडेट सीधे लॉक स्क्रीन पर, जानें कैसे करें सेटअप

अब Google Wallet बनेगा आपका ट्रैवल असिस्टेंट! फ्लाइट अपडेट सीधे लॉक स्क्रीन पर, जानें कैसे करें सेटअप

Google Wallet New Feature: इस सुविधा का इस्तेमाल करना काफी आसान है. जैसे ही आप अपना बोर्डिंग पास Google Wallet में सेव करते हैं, फ्लाइट से पहले यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Apr 2026 06:03 PM (IST)
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  • Google Wallet धीरे-धीरे ऑल-इन-वन यात्रा प्रबंधन ऐप बन रहा है।

Google Wallet New Feature: Google Wallet ने यात्रियों के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर पेश किया है. अब आपको अपनी फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए बार-बार फोन अनलॉक करने या एयरलाइन ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह नया फीचर सीधे आपकी लॉक स्क्रीन पर ही फ्लाइट की लाइव जानकारी दिखाता है.

कैसे काम करता है यह नया फीचर

इस सुविधा का इस्तेमाल करना काफी आसान है. जैसे ही आप अपना बोर्डिंग पास Google Wallet में सेव करते हैं, फ्लाइट से पहले यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाता है. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डिपार्चर और अराइवल एयरपोर्ट, अनुमानित लैंडिंग टाइम और एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है जो बताता है कि आपकी यात्रा कितनी पूरी हो चुकी है. लंबी उड़ानों या लेओवर के दौरान यह फीचर खास तौर पर बेहद उपयोगी साबित होता है.

सेटअप करना है बेहद आसान

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास Google Wallet में जोड़ें. इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपका फोन Android 16 पर चल रहा हो. बस इतना करने के बाद यह फीचर अपने आप काम करने लगता है और उड़ान शुरू होने से लेकर मंजिल तक आपको लगातार अपडेट देता रहता है.

ट्रैवलर्स के लिए बड़ी राहत

भारत के बड़े शहरों जैसे Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai और Kolkata के बीच अक्सर यात्रा करने वालों के लिए यह फीचर काफी फायदेमंद है. अब एयरपोर्ट पर बार-बार डिस्प्ले बोर्ड देखने या अलग-अलग ऐप्स में जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. एक नजर में ही आपको अपनी फ्लाइट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. इससे परिवार या ऑफिस के लोग भी आसानी से आपका स्टेटस जान सकते हैं.

Google Wallet बन रहा है ऑल-इन-वन ऐप

धीरे-धीरे Google Wallet सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं रह गया है. इसमें पहले से ही कार्ड, टिकट, लॉयल्टी मेंबरशिप और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेव किए जा सकते हैं. अब फ्लाइट ट्रैकिंग जुड़ने के बाद यह ऐप आपकी पूरी यात्रा को एक जगह मैनेज करने वाला टूल बनता जा रहा है.

भारत में कब मिलेगा यह फीचर

फिलहाल इस फीचर के भारत में आधिकारिक लॉन्च की तारीख तय नहीं की गई है. लेकिन जिन यूज़र्स के पास नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैं खासकर लेटेस्ट वर्जन पर चलने वाले डिवाइस, उन्हें यह अपडेट सबसे पहले मिल सकता है. यह नया लॉक स्क्रीन फीचर दिखने में साधारण है लेकिन रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी को हल करता है.

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Published at : 28 Apr 2026 06:03 PM (IST)
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