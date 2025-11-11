हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया पर फिर मचेगा ट्रेंडी इमेज का धमाल, गूगल लॉन्च करने वाली है Nano Banana 2 मॉडल, जानें सब कुछ

सोशल मीडिया पर फिर मचेगा ट्रेंडी इमेज का धमाल, गूगल लॉन्च करने वाली है Nano Banana 2 मॉडल, जानें सब कुछ

कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर गूगल जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल से बनी इमेजेज ने कहर ढहाया हुआ था. अब एक बार फिर से वही दौर आ सकता है. अब गूगल इस मॉडल का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लाने वाली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल जेमिनी के इमेज जनरेटर टूल Nano Banana ने खूब धूम मचाई थी. सोशल मीडिया से लेकर प्रोफेशनल अकाउंट्स तक लोगों के 3D फिगरीन देखने को मिल रहे थे. अब गूगल ने इस टूल का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन लाने की तैयारी कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जेमिनी ऐप के लिए Nano Banana 2 को लॉन्च करेगी. इसमें बेहतर एंगल और टेक्स्ट कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मिलेंगे, जिससे एआई से बनी फोटोज भी एकदम असली लगेंगी.

सोशल मीडिया पर दिखी पहली झलक

सोशल मीडिया पर इस टूल का प्रीव्यू सामने आया है. इससे पता चलता है कि नया मॉडल इमेज जनरेशन को और इंटेलीजेंट बनाने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए टूल में कैमरा एंगल, व्यू प्वाइंट, कलर और लाइटिंग के लिए ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. साथ ही इसमें इमेज के अंदर दिख रहे टेक्स्ट को भी एडिट करने का ऑप्शन आएगा. इस फीचर के लिए क्रिएटर्स काफी समय से मांग कर रहे थे. यह फीचर बाकी इमेज से छेड़छाड़ किए बिना टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन देगा. 

स्मार्ट तरीके से बनाएगा इमेज

नैनो बनाना 2 में एक और खास फीचर रहने वाला है. नया मॉडल मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो अप्रोच के साथ काम करेगा. यानी यह एक ही झटके में इमेज बनाकर कंप्लीट नहीं करेगा. यह पहले इमेज के बारे में सोचेगा, फिर इसमें गलतियां खोजेगा और उसके बाद उन गलतियों को दूर करेगा. आसान भाषा में समझें तो यह खुद ही इमेज में गलतियां देखकर उनको दूर करेगा और अंत में फाइनल इमेज यूजर के सामने रखेगा. इस तरह देखा जाए तो यह एक इंसान जैसे काम करेगा, जिससे AI से जनरेटेड इमेजेज भी अधिक नैचुरल और रियल लगेंगे.

जल्द रोल आउट होने की उम्मीद

नैनो बनाना 2 मॉडल पर कंपनी GEMPIX 2 नाम से काम कर रही है. यह व्हिस्क लैब्स समेत कई एक्सपेरिमेंट गूगल प्रोजेक्ट्स पर नजर आने लगा है. अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहता है तो अगले कुछ हफ्तों में इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

