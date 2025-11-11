हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या iPhone Air 2 नहीं किया होगा लॉन्च? ऐप्पल ने इस वजह से ले लिया बड़ा फैसला

ऐप्पल ने इस साल अल्ट्रा-स्लिम आईफोन एयर को लॉन्च किया था. इसकी बिक्री उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही, जिसके बाद कंपनी ने इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लाने का प्लान कैंसिल कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने iPhone Air 2 पर काम करना बंद कर दिया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन एयर की कमजोर बिक्री को देखते हुए कंपनी इसके सेंकड जनरेशन मॉडल को नहीं लाएगी. इसे 2026 में आईफोन 18 सीरीज के साथ लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग अनिश्चितकाल के लिए टल गई है. ऐप्पल को उम्मीद थी कि पतले डिजाइन के कारण आईफोन एयर को लोग पसंद करेंगे, लेकिन बैटरी लाइफ और कैमरा फीचर में कमी के कारण लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं.  

बंद हो गया आईफोन एयर का प्रोडक्शन

सितंबर में लॉन्चिंग के बाद से ही आईफोन एयर की बिक्री कमजोर रही है. इसके चलते ऐप्पल ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया था. ऐप्पल की सप्लायर लक्सशेयर ने अक्टूबर के अंत में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था. वहीं दूसरी सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन इस महीने के अंत में प्रोडक्शन बंद कर देगी. 

लाइनअप का चौथा मॉडल डिसाइड नहीं कर पाई है ऐप्पल

ऐप्पल लंबे समय से अपनी लाइनअप का चौथा मॉडल डिसाइड नहीं कर पाई है. स्टैंडर्ड और दो प्रो मॉडल्स के साथ कंपनी ने पहले 5.4 इंच स्क्रीन वाले मिनी आईफोन उतारे, लेकिन इनकी बिक्री भी खास नहीं रही. इसके बाद इनकी जगह प्लस मॉडल को लाया गया. कुछ साल तक इन्हें लॉन्च करने के बाद ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज में इसकी जगह आईफोन एयर को उतारा. यह मॉडल भी अपनी पहचान बना पाने में सफल नहीं हो सका.

सैमसंग भी बुरी फंसी

ऐप्पल की तरह सैमसंग भी पतला मॉडल उतारकर पछता रही है. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में गैलेक्सी S25 Edge को लॉन्च किया था, लेकिन इसकी बिक्री भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. इसके चलते सैमसंग ने इस फोन को बंद करने का फैसला लिया है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मैसेज दे दिया है कि Edge लाइन को बंद किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसकी रीलॉन्चिंग के आसार भी नहीं हैं.

Published at : 11 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Apple TECH NEWS IPhone Air IPhone Air 2
