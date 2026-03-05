हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 16 Pro पर डिस्काउंट की बरसात! यहां मिल रही है 15,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जल्दी उठाएं फायदा

iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट की बरसात! यहां मिल रही है 15,000 रुपये से ज्यादा की छूट, जल्दी उठाएं फायदा

iPhone 16 Pro Discount: ऐप्पल के इस प्रीमियम आईफोन को अभी सस्ती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. क्रोमा पर यह आईफोन लगभग 16,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 16 Pro Discount: अगर आप अपना फोन अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो यह शानदार मौका हो सकता है. इस समय ऐप्पल का प्रीमियम आईफोन सस्ती कीमत पर मिल रहा है. iPhone 16 Pro पर इस समय 15,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप इस आईफोन के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे तो यह सही मौका है. आइए जानते हैं कि इस आईफोन में क्या-क्या मिलता है और इस पर डील का फायदा कहां से उठाया जा सकता है.

iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशंस

इस आईफोन में 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के सपोर्ट के साथ आता है. इसमें HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट भी दिया गया है. यह आईफोन ऐप्पल के पावरफुल A18 Pro चिपसेट पर रन करता है, जिसे 8GB रैम से पेयर किया गया है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी लेंस के साथ 12MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 48MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का कैमरा लगा है. यह आईफोन 3582mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो 25W वायर्ड, 15W वायरलेस और 4.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

क्रोमा पर मिल रही छूट

iPhone 16 Pro को भारत में 1,19,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्रोमा पर इस डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. क्रोमा पर यह फोन लगभग 16,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 103,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

Galaxy S25 Ultra पर भी बंपर छूट

iPhone 16 Pro के अलावा इस समय सैमसंग के Galaxy S25 Ultra पर भी छप्परफाड़ छूट मिल रही है. S25 Ultra को 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर इसका Titanium Whitesilver (12GB+256GB) वेरिएंट 20,000 रुपये से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,09,490 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 1500 रुपये का बैंक ऑफर और लगभग 3300 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है

Published at : 05 Mar 2026 08:30 AM (IST)
