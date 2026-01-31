Google Maps में आया नया फीचर! अब हर कदम पर मिलेगी जानकारी, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Maps: Google Maps अपने यूजर्स के लिए एक और बड़ा बदलाव लेकर आया है. अब वॉकिंग और साइक्लिंग के दौरान भी यूजर्स Gemini AI की मदद ले सकेंगे. इससे पहले Google ड्राइविंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टू-व्हीलर नेविगेशन में Gemini आधारित हैंड्स-फ्री बातचीत की सुविधा दे चुका है और अब यही स्मार्ट फीचर पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

चलते-चलते ऐसे मिलेगा Gemini का साथ

जब आप Google Maps पर किसी जगह के लिए वॉक या साइक्लिंग मोड में नेविगेशन शुरू करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिखने वाले Gemini आइकन पर टैप करके AI को एक्टिव कर सकते हैं. इसके अलावा Hey Google बोलकर भी Gemini को बुलाया जा सकता है जिससे फोन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पर्सनल टूर गाइड की तरह करेगा काम

Google के मुताबिक, Gemini अब आपके लिए एक पर्सनल वॉकिंग टूर गाइड की भूमिका निभाएगा. आप उससे पूछ सकते हैं कि आप किस इलाके में हैं या आपके आसपास कौन-से अच्छे रेस्टोरेंट मौजूद हैं. इसके जवाब में Gemini आपके रूट पर मौजूद जगहों की जानकारी देगा और आसपास के खास स्पॉट्स के बारे में बताएगा जिससे आपकी सैर पहले से ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी.

साइकिल चालकों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद

साइकिल चलाते समय Gemini पूरी तरह हैंड्स-फ्री मदद देता है ताकि आपका ध्यान सड़क से न हटे. आप उससे अपनी पहुंचने का अनुमानित समय पूछ सकते हैं, अगली मीटिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं या किसी को मैसेज भिजवा सकते हैं. Gemini खुद ही मैसेज भेज देगा जिससे फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार

इस नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चलते-फिरते फोन अनलॉक करने की जरूरत खत्म हो जाती है. इससे न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि हादसों का खतरा भी कम होता है क्योंकि यूजर का फोकस रास्ते पर बना रहता है.

पुराने वॉयस कमांड की जगह Gemini

Gemini अब Google Maps के पुराने वॉयस कमांड्स की जगह ले रहा है. यह Google की दूसरी कनेक्टेड सर्विसेज से भी जानकारी जुटा सकता है. यूजर्स इससे पार्किंग, आसपास के रेस्टोरेंट, EV चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप जैसी ट्रिप से जुड़ी जानकारियां भी पूछ सकते हैं.

लैंडमार्क के जरिए मिलेगा आसान रास्ता

Google ने एक और नया फीचर जोड़ा है जिसमें रास्ता बताते समय अब मीटर की दूरी की बजाय आसपास के लैंडमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे “100 मीटर बाद बाएं मुड़ें” की जगह “पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें” कहा जाएगा. हालांकि यह सुविधा अभी हर देश में उपलब्ध नहीं है.

Android और iOS पर शुरू हुआ रोलआउट

Google Maps का यह नया Gemini आधारित वॉकिंग और साइक्लिंग फीचर उन सभी क्षेत्रों में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है, जहां Gemini उपलब्ध है. Android और iOS दोनों यूजर्स जल्द ही इस स्मार्ट अपडेट का फायदा उठा सकेंगे.

