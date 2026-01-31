हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Maps में आया नया फीचर! अब हर कदम पर मिलेगी जानकारी, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

Google Maps में आया नया फीचर! अब हर कदम पर मिलेगी जानकारी, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

Google Maps: Google Maps अपने यूजर्स के लिए एक और बड़ा बदलाव लेकर आया है. अब वॉकिंग और साइक्लिंग के दौरान भी यूजर्स Gemini AI की मदद ले सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Maps: Google Maps अपने यूजर्स के लिए एक और बड़ा बदलाव लेकर आया है. अब वॉकिंग और साइक्लिंग के दौरान भी यूजर्स Gemini AI की मदद ले सकेंगे. इससे पहले Google ड्राइविंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टू-व्हीलर नेविगेशन में Gemini आधारित हैंड्स-फ्री बातचीत की सुविधा दे चुका है और अब यही स्मार्ट फीचर पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

चलते-चलते ऐसे मिलेगा Gemini का साथ

जब आप Google Maps पर किसी जगह के लिए वॉक या साइक्लिंग मोड में नेविगेशन शुरू करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिखने वाले Gemini आइकन पर टैप करके AI को एक्टिव कर सकते हैं. इसके अलावा Hey Google बोलकर भी Gemini को बुलाया जा सकता है जिससे फोन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पर्सनल टूर गाइड की तरह करेगा काम

Google के मुताबिक, Gemini अब आपके लिए एक पर्सनल वॉकिंग टूर गाइड की भूमिका निभाएगा. आप उससे पूछ सकते हैं कि आप किस इलाके में हैं या आपके आसपास कौन-से अच्छे रेस्टोरेंट मौजूद हैं. इसके जवाब में Gemini आपके रूट पर मौजूद जगहों की जानकारी देगा और आसपास के खास स्पॉट्स के बारे में बताएगा जिससे आपकी सैर पहले से ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी.

साइकिल चालकों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद

साइकिल चलाते समय Gemini पूरी तरह हैंड्स-फ्री मदद देता है ताकि आपका ध्यान सड़क से न हटे. आप उससे अपनी पहुंचने का अनुमानित समय पूछ सकते हैं, अगली मीटिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं या किसी को मैसेज भिजवा सकते हैं. Gemini खुद ही मैसेज भेज देगा जिससे फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार

इस नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चलते-फिरते फोन अनलॉक करने की जरूरत खत्म हो जाती है. इससे न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि हादसों का खतरा भी कम होता है क्योंकि यूजर का फोकस रास्ते पर बना रहता है.

पुराने वॉयस कमांड की जगह Gemini

Gemini अब Google Maps के पुराने वॉयस कमांड्स की जगह ले रहा है. यह Google की दूसरी कनेक्टेड सर्विसेज से भी जानकारी जुटा सकता है. यूजर्स इससे पार्किंग, आसपास के रेस्टोरेंट, EV चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप जैसी ट्रिप से जुड़ी जानकारियां भी पूछ सकते हैं.

लैंडमार्क के जरिए मिलेगा आसान रास्ता

Google ने एक और नया फीचर जोड़ा है जिसमें रास्ता बताते समय अब मीटर की दूरी की बजाय आसपास के लैंडमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे “100 मीटर बाद बाएं मुड़ें” की जगह “पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें” कहा जाएगा. हालांकि यह सुविधा अभी हर देश में उपलब्ध नहीं है.

Android और iOS पर शुरू हुआ रोलआउट

Google Maps का यह नया Gemini आधारित वॉकिंग और साइक्लिंग फीचर उन सभी क्षेत्रों में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है, जहां Gemini उपलब्ध है. Android और iOS दोनों यूजर्स जल्द ही इस स्मार्ट अपडेट का फायदा उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें:

एलन मस्क अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं? जानिए क्या है पूरा प्लान

Published at : 31 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
शिक्षा
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget