गूगल अकाउंट यूजर्स के लिए एक नया फीचर आ गया है. यह फोन खोने या पासवर्ड भूलने की स्थिति में अकाउंट रिकवर करने का एक और ऑप्शन देता है. इस फीचर का नाम रिकवरी कॉन्टैक्ट है और इसे एंड्रॉयड और गूगल अकाउंट्स को सिक्योर बनाने के लिए लाया गया है. आइए डिटेल में जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और आपके कब काम आ सकता है.

क्या है रिकवरी कॉन्टैक्ट फीचर?

इस फीचर में गूगल आपको अपने अकाउंट में अपने दोस्तों या किसी परिचित को एड करने का ऑप्शन देती है. इस कॉन्टैक्ट की मदद से आप अपने लॉक हुए अकाउंट की एक्सेस पा सकते हैं. चाहे आपका अकाउंट हैक हुआ हो या आप पासवर्ड भूल गए हों, इस रिकवरी कॉन्टैक्ट की मदद से आप गूगल पर अपनी आइडेंटिटी वेरिफाई कर सकेंगे. ऐसी स्थिति में गूगल इस कॉन्टैक्ट के पास एक यूनिक कोड भेजेगी. इस कोड को मदद कर आप अपने अकाउंट में फिर से लॉग-इन कर पाएंगे. यह कोड 15 मिनट तक वैलिड रहेगा.

अकाउंट में कैसे एड करें रिकवरी कॉन्टैक्ट?

इसके लिए गूगल अकाउंट की सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी टैब ओपन करें. अब यहां दिख रहे रिकवरी ऑप्शन में नए रिकवरी कॉन्टैक्ट को एड कर पाएंगे. इसे एड करने के लिए आपको इन्वाइट भेजना पडे़गा. इन्वाइट एक्सेप्ट होते ही वह व्यक्ति आपके रिकवरी कॉन्टैक्ट में जुड़ जाएगा. इस ऑप्शन में आप 10 लोगों को एड कर सकते हैं. अगर आप इनमें से किसी कॉन्टैक्ट की मदद से अपना अकाउंट रिकवर करते हैं तो सात दिनों तक उसे दोबारा रिकवरी कॉन्टैक्ट में एड नहीं कर पाएंगे.

अभी मिलते हैं ये ऑप्शंस

अभी गूगल में रिकवरी ईमेल और फोन नंबर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनमें भी सिम स्वैप और फिशिंग जैसे खतरे रहते हैं. नए फीचर में इंसान जुड़ गया है. ऐसे में अगर आपका फोन नंबर या सिम कार्ड कॉम्प्रोमाइज भी होता है तो आपका रिकवरी कॉन्टैक्ट अकाउंट वापस पाने में आपकी मदद कर देगा. आने वाले कुछ हफ्तों में यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

