AI चैटबॉट से शादी करना चाहते हैं लोग, यहां खड़ा हो गया हंगामा, अब कानून बनाने की तैयारी

AI चैटबॉट्स पर इंसानों की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है. ऑफिस के लिए मेल लिखवाना हो या रिलेशनशिप से जुड़ी सलाह लेनी हो, लोग तुरंत चैटबॉट पर जाकर अपने सवाल टाइप करने लगते हैं. अमेरिका के ओहिया में यह निर्भरता अब समस्या का रूप लेनी लगी है और लोग यहां AI चैटबॉट्स से शादी करना चाहते हैं. इस मुद्दे ने यहां हंगामा खड़ा कर दिया है. इसे देखते हुए यहां के एक जनप्रतिनिधि ने ऐसी शादियों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है.

प्रस्ताव पर हो रहा है विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाउस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कमेटी के प्रमुख Thaddeus Claggett ने ओहिया के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पिछले महीने एक बिल रखा था. इसमें AI और इंसानों के बीच शादी पर रोक लगाने की मांग की गई है. अभी इस बिल पर विचार किया जा रहा है. बिल में भविष्य में AI और इंसानों के बीच होने वाले किसी भी संभावित हंगामों से भी जुड़े मुद्दों को देखने की बात कही गई है. बिल पेश करने वाले Claggett ने कहा कि अब सीमा स्पष्ट करने की जरूरत है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा, जब ये चैटबॉट इंसान के पार्टनर की तरह अथॉरिटी हासिल कर लेंगे. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर एक दिन कोई चैटबॉट किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लें. Claggett ने कहा कि यह बहुत डरावना है और इसे होने से रोकने के लिए वो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

AI चैटबॉट से आकर्षण महसूस कर रहे लोग

अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई लोगों ने बताया कि वो AI चैटबॉट के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं और कई मामलों में ये चैटबॉट उनके इंसानी पार्टनर से ज्यादा संवेदनशील हैं. गौरतलब है कि पिछले काफी समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग चैटबॉट पर इंसानों से ज्यादा निर्भर हो गए हैं.

ये भी पढ़ें-

अब स्टोर्स पर मिलेंगे मेड इन इंडिया आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स, दिवाली पर डिमांड में भारी उछाल