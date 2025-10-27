हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ वायरल फोटोज ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता है गूगल जेमिनी, ऐसे करें यूज

सिर्फ वायरल फोटोज ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता है गूगल जेमिनी, ऐसे करें यूज

Google Gemini वारयल फोटोज जनरेट करने और दूसरे कामों के साथ-साथ अब प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता है. नया फीचर प्रो यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में है. इसके नैनो बनाना मॉडल से जनरेट हुई तस्वीरों के पीछे सोशल मीडिया यूजर्स दीवाने हो गए थे. अब यह ट्रेंड कुछ कम हुआ है तो गूगल ने इसे एक और शानदार कैपेबिलिटी से लैस कर दिया है. तस्वीरें जनरेट करने और बाकी कामों के साथ-साथ अब यह AI असिस्टेंट प्रेजेंटेशन भी बना सकता है. यूजर इसके Canvas टूल का यूज कर कुछ ही सेकंड्स में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. Canvas टूल पहले से ही इसमें मौजूद था और अब इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का फीचर जोड़ा गया है.

कैसे बनाएं प्रेजेंटेशन?

कंपनी अभी केवल प्रो यूजर्स के लिए यह फीचर रोल आउट कर रही है और आगे चलकर यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा. जिन यूजर के पास यह फीचर आ गया है, वो कोई भी रिसर्च पेपर या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इस चैटबॉट में अपलोड कर इससे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा यूजर्स के पास टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से भी प्रेजेंटेशन तैयार करने का ऑप्शन होगा. चैटबॉट में पहले से थीम के हिसाब से स्लाइड्स बनी हुई हैं, जिन्हें यूज किया जा सकता है.

किस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है जेमिनी?

बुक इनसाइट, एजुकेशनल कंटेट, प्रोडक्ट लॉन्च, ऑनबोर्डिंग गाइड और केस स्टडी समेत कई तरह की प्रेजेंटेशन इस टूल की मदद से तैयार कर सकते हैं. यह पूरा काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा और यूजर को कंटेट और इमेज ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा. 

लगातार बढ़ रही है जेमिनी की पॉपुलैरिटी

गूगल जेमिनी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. पिछले महीने यह ChatGPT को पीछे छोड़कर ऐप्पल के ऐप स्टोर से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला एआई असिस्टेंट बन गया था. इसके साथ ही जेमिनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और अब यह ChatGPT के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट बन गया है. 

ये भी पढ़ें-

OnePlus 15 का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, लॉन्च से पहले जान लें फीचर्स और अनुमानित कीमत

Published at : 27 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
AI Chatbot Google Gemini ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Indian Pilots: DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Indian Pilots: DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
DGCA के नए नियमों में ऐसा क्या है? पायलट हो गए खफा, चिट्ठी लिखकर निकाला गुस्सा
क्रिकेट
Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
बिहार
वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून
वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget