OnePlus 15 का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, लॉन्च से पहले जान लें फीचर्स और अनुमानित कीमत

OnePlus 15 के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है और इसे चीन में आज लॉन्च किया जा रहा है. ग्लोबल मार्केट में भी यह फोन जल्दी दस्तक दे सकता है और ऐसे कयास हैं कि भारत समेत बाकी बाजारों के लिए इसे 12 नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा. यह फोन OnePlus 13 का अपग्रेडेड वर्जन है. वनप्लस ने 14 मॉडल को स्किप कर दिया है क्योंकि चीन में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है. लॉन्च से पहले आइए इस फोन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं.

डिस्प्ले और डिजाइन

OnePlus 15 में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. कंपनी पहली बार अपने किसी फोन में इस तरह का रिफ्रेश रेट सपोर्ट दे रही है. इसके रियर डिजाइन की बात करें तो इसमें OnePlus 13s मॉडल जैसा स्क्वेयर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा. नैनो सेरेमिक मेटल फ्रेम के साथ आने वाले इस फोन को कंपनी एक नए सैंडस्ट्रॉम कलर में लॉन्च करने वाली है.

प्रोसेसर होगा धाकड़

वनप्लस के आज लॉन्च होने वाले फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा. चीन में लॉन्च होने वाला वेरिएंट ColorOS 16 पर रन करेगा, जबकि भारत में यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर रन करेगा. गेमिंग आदि के दौरान हीट को रोकने के लिए फोन में ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम और वेपर चैंबर दिया जाएगा. थर्मल इंसुलेशन के लिए इसमें ग्लेशियर सुपरक्रिटिकल एरोजेल मिलने की उम्मीद है.

कैमरा और बैटरी

यह फोन 50MP प्राइमरी लेंस, 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. पावर की बात करें तो यह इस फोन में 7,300mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी, जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी.

कीमत और कंपिटिशन

आधिकारिक तौर पर कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके दाम 70,000-75,000 रुपये के बीच रह सकते हैं. भारत में वनप्लस के नए फोन को Xiaomi 15 से टक्कर मिलेगी. Xiaomi 15 में भी Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है. शाओमी के इस फोन के रियर में (50 MP + 50 MP + 50 MP) का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. भारत में इसकी कीमत 64,999 रुपये है.

