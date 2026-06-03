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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI बताएगा कौन-सी कॉल है फर्जी, Google का यह फीचर बचा देगा आपकी मेहनत की कमाई

AI बताएगा कौन-सी कॉल है फर्जी, Google का यह फीचर बचा देगा आपकी मेहनत की कमाई

Google Fake Call Detection Feature: एआई की मदद से होने वाली स्कैम कॉल से बचाने के लिए गूगल एक नया फीचर ले आई है. यह एंड्रॉयड फोन पर काम करेगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 04:51 PM (IST)
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  • गूगल ने एंड्रॉयड के लिए नया फर्जी कॉल डिटेक्शन फीचर पेश किया।
  • यह फीचर साइलेंट सिग्नल भेजकर संदिग्ध कॉल्स की पहचान करेगा।
  • संदिग्ध कॉल पर अलर्ट दिखाएगा और डिस्कनेक्ट करने की सलाह देगा।
  • यह पिक्सल और एंड्रॉयड 12+ वाले सभी डिवाइसों में उपलब्ध होगा।

Google Fake Call Detection Feature: एंड्रॉयड फोन पर अब फर्जी कॉल का झंझट कम होने जा रहा है. गूगल ने एंड्रॉयड के लिए एक नए फेक कॉल डिटेक्शन फीचर को इंट्रोड्यूस किया है. इसे यूजर को एआई की मदद से कॉल के जरिए होने वाले स्कैम से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है. दरअसल, पिछले कुछ समय से स्कैमर एआई की मदद से आवाज की नकल कर लोगों को टारगेट कर रहे हैं. एआई एजेंट्स और वॉइस क्लोनिंग टूल्स अवेलेबल होने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है. इसे देखते हुए गूगल यह फीचर लेकर आई है. यह अपनी तरह का पहला प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो संदिग्ध कॉल को डिटेक्ट कर यूजर को अलर्ट कर देगा. 

कैसे काम करेगा यह फीचर?

एआई से चलने वाला यह फीचर बाई डिफॉल्ट ऑन रहेगा और बैकग्राउंड में अपना काम करेगा. इसके काम करने का तरीका बड़ा आसान है. जब कोई कॉन्टैक्ट गूगल की फोन ऐप को यूज करते हुए आपको कॉल करेगा तो उसके डिवाइस से आपके डिवाइस पर एक साइलेंट कंफर्मेशन सिग्नल भेजा जाएगा. इसकी मदद से आपका डिवाइस यह वेरिफाई कर पाएगा कि यह कॉल असली कॉन्टैक्ट से आई है और कोई स्कैमर आपके कॉन्टैक्ट की आवाज की नकल कर आपसे संपर्क नहीं कर रहा है. अगर कोई स्कैमर आपका कोई जानकार बनकर आपको कॉल करेगा तो उसके डिवाइस से यह सिग्नल नहीं आएगा. इसके बाद आपका फोन उस कॉन्टैक्ट से वेरिफाई करेगा. अगर उसे वहां से वापस सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपकी फोन स्क्रीन पर वॉर्निंग नजर आएगी, जिसमें आपको कॉल कट करने की सलाह दी जाएगी. अगर आप यह फीचर यूज नहीं करना चाहते तो फोन ऐप की सेटिंग में जाकर इसे बंद किया जा सकता है.

किन फोन में मिलेगा यह फीचर?

गूगल की तरफ से जानकारी दी गई है कि फेक कॉल डिटेक्शन फीचर को दुनियाभर में रोल आउट करना शुरू कर दिया है. सबसे पहले पिक्सल डिवाइस पर यह फीचर आएगा और उसके बाद एंड्रॉयड 12 के बाद के वर्जन यूज करने वाले स्मार्टफोन के लिए भी इसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा. बता दें कि गूगल की फोन ऐप कई एंड्रॉयड डिवाइसेस में डिफॉल्ट होती है. अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कोई और फोन ऐप यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से Phone by Google कर सकते हैं. इस फीचर का फायदा उठाने के लिए इस ऐप को डिफॉल्ट सेट करने की जरूरत पड़ेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 04:51 PM (IST)
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