चोरी की टेंशन होगी कम, एंड्रॉयड फोन में आए नए फीचर्स, ऐसे करेंगे काम

आज के टाइम में हमारी बैंकिंग डिटेल्स से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स तक की जानकारी फोन में सेव होती है. ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. इस टेंशन को कम करने के लिए गूगल ने एंड्रॉयड के लिए थेफ्ट प्रोटेक्शन अपडेट्स रोल आउट की है, जिससे चोरी हुए फोन को यूज करना मुश्किल हो जाएगा. इससे यूजर का डेटा सेफ रहेगा और वह समय रहते हुए एक्शन ले पाएगा.

एंड्रॉयड फोन के लिए आईं ये अपडेट्स

गूगल ने बताया है कि डिवाइस सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसने कई अपग्रेड्स जारी की है. इनमें से कुछ एंड्रॉयड 16 के बाद के वर्जन और कुछ एंड्रॉयड 10 के बाद के वर्जन पर चलने वाले फोन्स पर अवेलेबल होंगी. इसमें सबसे बड़ा चेंज ऑथेंटिकेशन को लेकर है. अभी कई अटेंप्ट के बाद फोन अनलॉक नहीं होता है तो यह लॉक हो जाता है. नई अपग्रेड में फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक आया है, जिसे सेटिंग से ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इससे प्रोटेक्शन और मजबूत होगी.

गूगल ने जोड़े ये नए ऑप्शन

बायोमैट्रिक सिक्योरिटी के लिए गूगल नया आईडेंटिटी चेक फीचर लेकर आई है. यह फीचर पहले केवल डिवाइस तक लिमिटेड था, लेकिन अब यह थर्ड पार्टी ऐप्स को भी कवर करेगा. इसके तहत कोई भी ट्रस्टेड लोकेशन के बाहर बिना बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के सेंसेटिव फीचर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा. गूगल ने पिन और पैटर्न को गैस करने के लिए लॉकआउट टाइम बढ़ा दिया है.

रिकवरी टूल्स भी हुए हैं अपग्रेड

गूगल ने एंड्रॉयड के रिकवरी टूल्स को भी अपग्रेड किया है. अब रिमोट लॉक फीचर में आप ऑप्शनल सिक्योरिटी क्वेश्चन भी शामिल कर सकते हैं, जिसका जवाब देने के बाद ही आप वेबसाइट पर जाकर फोन अनलॉक कर पाएंगे. इससे फोन के मिसयूज होने का खतरा कम होगा. इस तरह देखा जाए तो गूगल ने एक साथ ही थेफ्ट प्रोटेक्शन को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है.

