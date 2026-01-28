हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचोरी की टेंशन होगी कम, एंड्रॉयड फोन में आए नए फीचर्स, ऐसे करेंगे काम

चोरी की टेंशन होगी कम, एंड्रॉयड फोन में आए नए फीचर्स, ऐसे करेंगे काम

फोन में जरूरी डेटा स्टोर होता है. अगर यह चोरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है. इसे देखते हुए गूगल ने एंड्रॉयड के लिए थेफ्ट प्रोटेक्शन अपडेट्स रोल आउट की हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आज के टाइम में हमारी बैंकिंग डिटेल्स से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स तक की जानकारी फोन में सेव होती है. ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. इस टेंशन को कम करने के लिए गूगल ने एंड्रॉयड के लिए थेफ्ट प्रोटेक्शन अपडेट्स रोल आउट की है, जिससे चोरी हुए फोन को यूज करना मुश्किल हो जाएगा. इससे यूजर का डेटा सेफ रहेगा और वह समय रहते हुए एक्शन ले पाएगा.

एंड्रॉयड फोन के लिए आईं ये अपडेट्स

गूगल ने बताया है कि डिवाइस सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसने कई अपग्रेड्स जारी की है. इनमें से कुछ एंड्रॉयड 16 के बाद के वर्जन और कुछ एंड्रॉयड 10 के बाद के वर्जन पर चलने वाले फोन्स पर अवेलेबल होंगी. इसमें सबसे बड़ा चेंज ऑथेंटिकेशन को लेकर है. अभी कई अटेंप्ट के बाद फोन अनलॉक नहीं होता है तो यह लॉक हो जाता है. नई अपग्रेड में फेल्ड ऑथेंटिकेशन लॉक आया है, जिसे सेटिंग से ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इससे प्रोटेक्शन और मजबूत होगी.

गूगल ने जोड़े ये नए ऑप्शन

बायोमैट्रिक सिक्योरिटी के लिए गूगल नया आईडेंटिटी चेक फीचर लेकर आई है. यह फीचर पहले केवल डिवाइस तक लिमिटेड था, लेकिन अब यह थर्ड पार्टी ऐप्स को भी कवर करेगा. इसके तहत कोई भी ट्रस्टेड लोकेशन के बाहर बिना बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के सेंसेटिव फीचर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा. गूगल ने पिन और पैटर्न को गैस करने के लिए लॉकआउट टाइम बढ़ा दिया है. 

रिकवरी टूल्स भी हुए हैं अपग्रेड

गूगल ने एंड्रॉयड के रिकवरी टूल्स को भी अपग्रेड किया है. अब रिमोट लॉक फीचर में आप ऑप्शनल सिक्योरिटी क्वेश्चन भी शामिल कर सकते हैं, जिसका जवाब देने के बाद ही आप वेबसाइट पर जाकर फोन अनलॉक कर पाएंगे. इससे फोन के मिसयूज होने का खतरा कम होगा. इस तरह देखा जाए तो गूगल ने एक साथ ही थेफ्ट प्रोटेक्शन को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग से लेकर गूगल तक, इन कंपनियों के अपकमिंग फोन पर टिकी हैं सबकी नजरें, यहां देखें लिस्ट

Published at : 28 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Android Google TECH NEWS Android Theft Protection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख
अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने जताया दुख
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget