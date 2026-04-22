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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle का बड़ा फैसला! Assistant Go की होने वाली है छुट्टी, जानिए क्या Gemini Go लेगा जगह

Google का बड़ा फैसला! Assistant Go की होने वाली है छुट्टी, जानिए क्या Gemini Go लेगा जगह

Google Assistant Go के नए अपडेट में कुछ ऐसे कोड और मैसेज मिले हैं जो यह इशारा करते हैं कि इस ऐप को जल्द ही बंद किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Apr 2026 06:11 PM (IST)
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  • Google का AI की ओर बढ़ना, पुराने सिस्टम को छोड़ना।

Google Assistant: टेक दुनिया तेजी से AI की ओर बढ़ रही है और इसी दौड़ में Google भी बड़े बदलाव की तैयारी में है. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने पुराने वॉयस असिस्टेंट सिस्टम को हटाकर नई AI टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है. संकेत मिल रहे हैं कि अब Google धीरे-धीरे Google Assistant Go को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी जगह Gemini को लाने की योजना बना रहा है.

Android Go यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

Android Go उन स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है जिनमें कम रैम और कम प्रोसेसिंग पावर होती है. इन डिवाइस में फिलहाल Assistant Go दिया जाता है जो कि बेसिक फीचर्स तक ही सीमित है. इसमें स्मार्ट होम कंट्रोल या एडवांस AI फीचर्स जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं. लेकिन अब खबर है कि Google इन डिवाइस पर भी नया AI सिस्टम लाने की सोच रहा है.

Gemini Go की एंट्री के संकेत

रिपोर्ट्स के अनुसार, Assistant Go के नए अपडेट में कुछ ऐसे कोड और मैसेज मिले हैं जो यह इशारा करते हैं कि इस ऐप को जल्द ही बंद किया जा सकता है. इसी के साथ यह भी चर्चा है कि Gemini को ही आगे का मुख्य विकल्प बनाया जाएगा. यानी आने वाले समय में Gemini ही Google के सभी डिवाइस पर AI असिस्टेंट की भूमिका निभा सकता है.

क्या लो-एंड फोन संभाल पाएंगे Gemini?

यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि Gemini एक पावरफुल AI सिस्टम है जिसे चलाने के लिए अच्छे हार्डवेयर की जरूरत होती है. वहीं Android Go डिवाइस कम क्षमता वाले होते हैं ऐसे में यह साफ नहीं है कि ये फोन Gemini को सही तरीके से चला पाएंगे या नहीं. संभावना यह भी है कि Google Assistant Go को हटाने के बाद तुरंत कोई नया हल पेश न करे जिससे यूजर्स को कुछ समय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल Google की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन इतना तय है कि कंपनी Android Go यूजर्स के लिए कुछ नया प्लान कर रही है. आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि Gemini Go जैसा कोई हल आता है या फिर यूजर्स को पूरी तरह नए सिस्टम की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा. एक बात तो तय है AI के इस दौर में Google अपने पुराने सिस्टम को पीछे छोड़कर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगा चुका है.

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Published at : 22 Apr 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
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