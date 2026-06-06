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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफुल नेटवर्क के बावजूद नहीं चल रहा WiFi? जानिए क्या है इंटरनेट न चलने की असली वजह

फुल नेटवर्क के बावजूद नहीं चल रहा WiFi? जानिए क्या है इंटरनेट न चलने की असली वजह

Wi-Fi की क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि राउटर कहां रखा गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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  • अधिक दूरी, दीवारें, और कई उपकरण स्पीड घटाते हैं।

Wi-Fi आज की डिजिटल दुनिया की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक बन चुका है. घर से काम करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या फिर मनोरंजन के लिए वीडियो और गेमिंग का सहारा लेना हो हर जगह एक स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि वाई-फाई का सिग्नल पूरा दिखता है लेकिन इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी हो जाती है या फिर कनेक्शन बार-बार टूटने लगता है. ऐसे में समस्या केवल इंटरनेट सेवा प्रदाता की नहीं होती बल्कि इसके पीछे कई तकनीकी कारण छिपे हो सकते हैं.

राउटर की सही लोकेशन न होना बन सकती है बड़ी वजह

वाई-फाई की क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि राउटर कहां रखा गया है. यदि राउटर और आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप के बीच बहुत अधिक दूरी है तो सिग्नल कमजोर पड़ सकता है. दूरी बढ़ने के साथ डेटा ट्रांसफर की क्षमता भी प्रभावित होती है जिससे इंटरनेट बार-बार रुकने लगता है. इसलिए बेहतर अनुभव के लिए राउटर को घर या ऑफिस के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहां से सिग्नल सभी कमरों तक आसानी से पहुंच सके.

घरेलू डिवाइस भी बिगाड़ सकते हैं वाई-फाई का खेल

कई लोग यह नहीं जानते कि घर में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वाई-फाई सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. माइक्रोवेव ओवन, कॉर्डलेस फोन और कुछ अन्य वायरलेस डिवाइस उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं जिस पर वाई-फाई नेटवर्क चलता है. इसके कारण सिग्नल में बाधा उत्पन्न हो सकती है और इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है. अगर राउटर ऐसे उपकरणों के बहुत करीब रखा गया है तो कनेक्शन में रुकावट और देरी महसूस हो सकती है.

राउटर के एंटीना की स्थिति भी है महत्वपूर्ण

कई बार समस्या इंटरनेट कंपनी या डिवाइस में नहीं बल्कि राउटर के एंटीना में होती है. जिन राउटर्स में बाहरी एंटीना लगे होते हैं, वे समय के साथ ढीले हो सकते हैं या उनकी फिटिंग कमजोर पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में सिग्नल का प्रसारण प्रभावित होता है और इंटरनेट की गुणवत्ता गिरने लगती है. यदि नेटवर्क लगातार कमजोर महसूस हो रहा है तो एंटीना की स्थिति की जांच करना एक आसान लेकिन प्रभावी उपाय हो सकता है.

कमजोर सिग्नल के पीछे हो सकती हैं ये वजहें

वाई-फाई राउटर से अधिक दूरी होने पर सिग्नल स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है. इसके अलावा घर या ऑफिस की मोटी दीवारें, बड़े फर्नीचर, बंद दरवाजे और अन्य भौतिक अवरोध भी सिग्नल की ताकत कम कर सकते हैं. यही कारण है कि कई बार एक कमरे में इंटरनेट तेज चलता है जबकि दूसरे कमरे में स्पीड काफी घट जाती है.

इसके साथ ही, यदि एक ही नेटवर्क से बहुत सारे स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स जुड़े हुए है तो उपलब्ध बैंडविड्थ कई हिस्सों में बंट जाती है. इससे हर डिवाइस को कम स्पीड मिलती है और नेटवर्क का प्रदर्शन प्रभावित होता है.

सिग्नल फुल होने पर भी इंटरनेट क्यों नहीं चलता?

कई बार फोन या लैपटॉप में वाई-फाई का संकेतक पूरा नेटवर्क दिखाता है लेकिन वेबसाइट या ऐप खुलने में समस्या आती है. इसके पीछे इंटरनेट सेवा प्रदाता के सर्वर में आई तकनीकी खराबी जिम्मेदार हो सकती है. ऐसी स्थिति में पूरे इलाके का इंटरनेट प्रभावित हो सकता है.

इसके अलावा, राउटर की गलत सेटिंग्स या किसी तकनीकी खराबी के कारण भी इंटरनेट एक्सेस रुक सकता है. ऐसे मामलों में राउटर को रीस्टार्ट करना, उसकी सेटिंग्स जांचना या जरूरत पड़ने पर उसे रीसेट करना समस्या का समाधान कर सकता है. अगर आपके वाई-फाई में बार-बार दिक्कत आ रही है तो इन सामान्य कारणों की जांच करके आप काफी हद तक इंटरनेट की स्पीड और स्थिरता में सुधार कर सकते हैं.

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Published at : 06 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
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