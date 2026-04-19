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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?

Google Gemini में नया फीचर! अब AI पढ़ेगा आपके Email, जानें कैसे सेट करें Personal Intelligence?

Google Gemini Personal Intelligence एक ऐसा फीचर है जो आपके डेटा को समझकर आपको ज्यादा सटीक और उपयोगी जानकारी देता है. यह फीचर खासतौर पर दो काम करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Apr 2026 10:08 AM (IST)
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  • गोपनीयता सुरक्षित है; Gemini सीधे डेटा पर ट्रेनिंग नहीं करता।

Google Gemini Personal Intelligence: Google ने भारत में अपना नया Personal Intelligence फीचर लॉन्च कर दिया है जिससे Gemini अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो जाएगा. इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने अलग-अलग Google ऐप्स को एक साथ जोड़ सकते हैं और उसी आधार पर AI से कस्टम जवाब पा सकते हैं.

क्या है Personal Intelligence?

Personal Intelligence एक ऐसा फीचर है जो आपके डेटा को समझकर आपको ज्यादा सटीक और उपयोगी जानकारी देता है. यह फीचर खासतौर पर दो काम करता है. पहला, आपके ईमेल या फोटो से जरूरी जानकारी निकालना और दूसरा, अलग-अलग जगहों से मिली जानकारी को जोड़कर एक पूरा जवाब तैयार करना. जब आप Gmail, Google Photos, YouTube और Google Search को Gemini से कनेक्ट करते हैं तो यह टेक्स्ट, फोटो और वीडियो तीनों को समझकर आपके सवालों का जवाब देता है.

कैसे काम में आता है यह फीचर?

मान लीजिए आप छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसे में Gemini आपके Gmail से फ्लाइट बुकिंग की जानकारी निकाल सकता है, Photos में सेव लोकेशन के स्क्रीनशॉट देख सकता है और YouTube पर देखे गए वीडियो के आधार पर ट्रेंडिंग जगहों की जानकारी जोड़ सकता है. इस तरह आपको अलग-अलग ऐप्स खोलकर जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती Gemini खुद ही सब कुछ जोड़कर एक पूरा प्लान बना देता है.

क्या इसमें गलतियां भी हो सकती हैं?

Google ने माना है कि यह फीचर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है. कई बार यह जरूरत से ज्यादा पर्सनलाइजेशन कर सकता है और गलत निष्कर्ष निकाल सकता है. जैसे अगर आपकी कई फोटो किसी गोल्फ कोर्स की हैं तो Gemini यह मान सकता है कि आपको गोल्फ पसंद है जबकि असल वजह कुछ और हो सकती है. ऐसे मामलों में यूजर सीधे Gemini को सुधार भी सकता है.

आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है?

कंपनी के अनुसार, Gemini सीधे आपके Gmail या Photos के डेटा पर ट्रेनिंग नहीं करता. यह सिर्फ आपके दिए गए सवाल और उसके जवाब तक ही सीमित रहता है. साथ ही, संवेदनशील विषयों पर यह बिना जरूरत के अनुमान लगाने से बचने की कोशिश करता है.

भारत में कैसे करें सेटअप?

यह फीचर फिलहाल चुनिंदा यूजर्स (AI Plus, Pro और Ultra प्लान) के लिए जारी किया जा रहा है और धीरे-धीरे सभी तक पहुंचेगा. खास बात यह है कि ऐप कनेक्शन डिफॉल्ट रूप से बंद रहते हैं यानी आप खुद तय करेंगे कि कौन-सा ऐप जोड़ना है.

सेटअप करने का तरीका

  • सबसे पहले Gemini ऐप या वेबसाइट खोलें
  • Settings में जाएं
  • Personal Intelligence विकल्प ढूंढें
  • Connected Apps में जाकर Gmail, Photos या अन्य ऐप्स को कनेक्ट करें

किन प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा?

एक बार यह फीचर एक्टिव हो जाने के बाद आप इसे वेब, Android और iOS तीनों प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

Google का कहना है कि यह फीचर आने वाले समय में और भी बेहतर होगा. कंपनी इसे एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट बनाना चाहती है जो आपकी जरूरतों को पहले से समझकर खुद ही मदद कर सके. इस नए फीचर के साथ साफ है कि AI अब सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ को समझकर उसे आसान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 19 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI
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