हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन गलतियों से लैपटॉप होने लगता है Overheat? अभी जानिए बचने के उपाय वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

इन गलतियों से लैपटॉप होने लगता है Overheat? अभी जानिए बचने के उपाय वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Laptop Overheating: बहुत से लोग आराम से बैठकर बिस्तर, सोफा या तकिए पर लैपटॉप चलाते हैं. लेकिन ऐसा करने से नीचे मौजूद एयर वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चार्जिंग के दौरान भारी काम करने से तापमान तेजी से बढ़ता है।

Laptop Overheating: लैपटॉप आज के समय में काम, पढ़ाई और मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई लोग एक आम समस्या से परेशान रहते हैं लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा गर्म होना. जब डिवाइस बार-बार गर्म होने लगे तो इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंच सकता है. कई बार इसकी वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें होती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपके लैपटॉप को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं.

बिस्तर या तकिए पर लैपटॉप इस्तेमाल करना

बहुत से लोग आराम से बैठकर बिस्तर, सोफा या तकिए पर लैपटॉप चलाते हैं. लेकिन ऐसा करने से नीचे मौजूद एयर वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इसका सीधा असर कूलिंग सिस्टम पर पड़ता है और लैपटॉप तेजी से गर्म होने लगता है. हमेशा लैपटॉप को समतल और सख्त सतह पर इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

लगातार कई घंटे तक इस्तेमाल

अगर आप बिना ब्रेक दिए घंटों तक लैपटॉप पर काम करते हैं, गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप पर लगातार दबाव बना रहता है. इससे तापमान बढ़ जाता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान बीच-बीच में कुछ मिनट का ब्रेक देना और सिस्टम को थोड़ा ठंडा होने का मौका देना फायदेमंद रहता है.

धूल की सफाई को नजरअंदाज करना

समय के साथ लैपटॉप के फैन और वेंट्स में धूल जमा होने लगती है. यह धूल हवा के प्रवाह को रोकती है जिससे कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता. नतीजा यह होता है कि डिवाइस सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है. हर कुछ महीनों में लैपटॉप की सफाई करवाना या एयर वेंट्स को साफ रखना जरूरी है.

जरूरत से ज्यादा ऐप्स और प्रोग्राम चलाना

कई लोग एक साथ दर्जनों टैब, सॉफ्टवेयर और बैकग्राउंड ऐप्स चलाते रहते हैं. इससे RAM और प्रोसेसर पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है जिससे सिस्टम ज्यादा गर्म हो सकता है. जिन ऐप्स की जरूरत न हो उन्हें बंद कर देना और बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक प्रोग्राम्स को हटाना बेहतर रहता है.

चार्जिंग के दौरान भारी काम करना

लैपटॉप को चार्ज करते समय हाई-ग्राफिक्स गेम खेलना, वीडियो रेंडरिंग करना या अन्य भारी काम करना तापमान को तेजी से बढ़ा सकता है. चार्जिंग के दौरान बैटरी भी गर्मी पैदा करती है और उस पर एक्सट्रा लोड डिवाइस को और ज्यादा गर्म कर देता है. ऐसे काम करते समय अच्छी वेंटिलेशन और कूलिंग का ध्यान रखना चाहिए.

कैसे बढ़ाएं लैपटॉप की उम्र?

लैपटॉप को ठंडी और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें, धूल की सफाई करवाएं और जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें. छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप न केवल ओवरहीटिंग की समस्या को कम कर सकते हैं बल्कि अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस और उम्र भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इन गलतियों से लैपटॉप होने लगता है Overheat? अभी जानिए बचने के उपाय वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
इन गलतियों से लैपटॉप होने लगता है Overheat? अभी जानिए बचने के उपाय वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
फुल नेटवर्क के बावजूद नहीं चल रहा WiFi? जानिए क्या है इंटरनेट न चलने की असली वजह
फुल नेटवर्क के बावजूद नहीं चल रहा WiFi? जानिए क्या है इंटरनेट न चलने की असली वजह
टेक्नोलॉजी
घर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
घर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
टेक्नोलॉजी
दुनिया की पहली AI-डिजाइन वैक्सीन तैयार! क्या अब महामारी आने से पहले ही रुक जाएगी?
दुनिया की पहली AI-डिजाइन वैक्सीन तैयार! क्या अब महामारी आने से पहले ही रुक जाएगी?
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: गिरफ्तार होंगे खान सर? कोर्ट से आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Bihar
Khan Sir Controversy: खान सर के सरेंडर से पहले कोचिंग के बाहर हाई अलर्ट | Patna Coaching Firing
US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Pawan Singh News: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'
पटना: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'
इंडिया
यूसुफ पठान को पहुंचाया था ममता बनर्जी का बहरामपुर सीट छोड़ने का संदेश? सौरव गांगुली ने खबरों को किया खारिज
यूसुफ पठान को पहुंचाया था ममता बनर्जी का संदेश? सौरव गांगुली ने खबरों को किया खारिज
क्रिकेट
कप्तानी छीनी और टीम से भी कर दिया बाहर, सूर्यकुमार यादव पर क्या बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर?
कप्तानी छीनी और टीम से भी कर दिया बाहर, सूर्यकुमार यादव पर क्या बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर?
इंडिया
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
इंडिया
Explained: 'गॉडजिला' एल नीनो आ रहा है... 2026 का मौसम कितना भयानक हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?
'गॉडजिला' एल नीनो आ रहा है... 2026 का मौसम कितना भयानक हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर?
ट्रेंडिंग
मुंबई के मरीन ड्राइव अचानक समुद्र से बहकर आया विशाल जीव, देखने वालों की लगी भीड़- वीडियो वायरल
मुंबई के मरीन ड्राइव अचानक समुद्र से बहकर आया विशाल जीव, देखने वालों की लगी भीड़- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget