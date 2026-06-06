इन गलतियों से लैपटॉप होने लगता है Overheat? अभी जानिए बचने के उपाय वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चार्जिंग के दौरान भारी काम करने से तापमान तेजी से बढ़ता है।

Laptop Overheating: लैपटॉप आज के समय में काम, पढ़ाई और मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई लोग एक आम समस्या से परेशान रहते हैं लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा गर्म होना. जब डिवाइस बार-बार गर्म होने लगे तो इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंच सकता है. कई बार इसकी वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें होती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपके लैपटॉप को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं.

बिस्तर या तकिए पर लैपटॉप इस्तेमाल करना

बहुत से लोग आराम से बैठकर बिस्तर, सोफा या तकिए पर लैपटॉप चलाते हैं. लेकिन ऐसा करने से नीचे मौजूद एयर वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इसका सीधा असर कूलिंग सिस्टम पर पड़ता है और लैपटॉप तेजी से गर्म होने लगता है. हमेशा लैपटॉप को समतल और सख्त सतह पर इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

लगातार कई घंटे तक इस्तेमाल

अगर आप बिना ब्रेक दिए घंटों तक लैपटॉप पर काम करते हैं, गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप पर लगातार दबाव बना रहता है. इससे तापमान बढ़ जाता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान बीच-बीच में कुछ मिनट का ब्रेक देना और सिस्टम को थोड़ा ठंडा होने का मौका देना फायदेमंद रहता है.

धूल की सफाई को नजरअंदाज करना

समय के साथ लैपटॉप के फैन और वेंट्स में धूल जमा होने लगती है. यह धूल हवा के प्रवाह को रोकती है जिससे कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता. नतीजा यह होता है कि डिवाइस सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है. हर कुछ महीनों में लैपटॉप की सफाई करवाना या एयर वेंट्स को साफ रखना जरूरी है.

जरूरत से ज्यादा ऐप्स और प्रोग्राम चलाना

कई लोग एक साथ दर्जनों टैब, सॉफ्टवेयर और बैकग्राउंड ऐप्स चलाते रहते हैं. इससे RAM और प्रोसेसर पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है जिससे सिस्टम ज्यादा गर्म हो सकता है. जिन ऐप्स की जरूरत न हो उन्हें बंद कर देना और बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक प्रोग्राम्स को हटाना बेहतर रहता है.

चार्जिंग के दौरान भारी काम करना

लैपटॉप को चार्ज करते समय हाई-ग्राफिक्स गेम खेलना, वीडियो रेंडरिंग करना या अन्य भारी काम करना तापमान को तेजी से बढ़ा सकता है. चार्जिंग के दौरान बैटरी भी गर्मी पैदा करती है और उस पर एक्सट्रा लोड डिवाइस को और ज्यादा गर्म कर देता है. ऐसे काम करते समय अच्छी वेंटिलेशन और कूलिंग का ध्यान रखना चाहिए.

कैसे बढ़ाएं लैपटॉप की उम्र?

लैपटॉप को ठंडी और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें, धूल की सफाई करवाएं और जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें. छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप न केवल ओवरहीटिंग की समस्या को कम कर सकते हैं बल्कि अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस और उम्र भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

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