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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिल थाम कर बैठिए! इस महीने लॉन्च होने जा रहे हैं ये 5 धांसू स्मार्टफोन, फीचर्स उड़ा देंगे होश

दिल थाम कर बैठिए! इस महीने लॉन्च होने जा रहे हैं ये 5 धांसू स्मार्टफोन, फीचर्स उड़ा देंगे होश

इस महीने भारतीय और ग्लोबल बाजार में कई प्रीमियम स्मार्टफोन दस्तक देने वाले हैं. भले ही मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के कारण इस बार लॉन्च होने वाले फोन की संख्या कुछ कम है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए शानदार महीना साबित हो सकता है. इस महीने भारतीय और ग्लोबल बाजार में कई प्रीमियम स्मार्टफोन दस्तक देने वाले हैं. भले ही मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के कारण इस बार लॉन्च होने वाले फोन की संख्या कुछ कम है, लेकिन जो डिवाइस आने वाले हैं वह दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, फोल्डेबल डिस्प्ले और फ्लैगशिप कैमरा जैसे फीचर्स से लैस होंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस महीने कौन से पांच धांसू स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनके फीचर्स आपके होश उड़ा देंगे. 

सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 सीरीज 

सैमसंग 22 जुलाई को होने वाले अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में नई फोल्डेबल सीरीज लॉन्च कर सकती है. इस लाइनअप में गैलेक्सी Z फोल्ड 8,  गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z फ्लिप 8 शामिल होने की उम्मीद है. गैलेक्सी Z फोल्ड 8 में 7.6 इंच का फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, 5.4 इंच का कवर डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 1टीबी तक स्टोरेज मिल सकता है. फोन में 50 एमपी प्राइमरी और 50 एमपी अल्ट्रा वाइड कैमरा दिए जाने की संभावना है. इसके साथ 4800 एमएएच बैटरी और 55 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है. 

Samsung Galaxy Z Flip 8 

सैमसंग का अगला क्लैमशेल फोल्डेबल गैलेक्सी Z फ्लिप 8 भी इसी इवेंट में पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार इसमें 6.9 इंच का AMOLED फोल्डेबल डिस्प्ले और 4.1 इंच का बड़ा कवर डिस्प्ले मिलेगा. फोन में 4300 एमएएच बैटरी, 25 वाट वायर्ड और 15 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. कैमरे के बात करें तो इसमें 50 एमपी प्राइमरी कैमरा, 12 एमपी अल्ट्रावाइड कैमरा और 10 एमपी फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है. भारत समेत बाजारों में इसे Exynos 2600 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है. 

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola भी जुलाई में अपना प्रीमियम फोल्डेबल Razr 70 Ultra भारतीय बाजार में ला सकता है. इसमें 7 इंच का AMOLED फोल्डेबल डिस्प्ले, 4 इंच का कवर स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. फोन में 16GB तक रेम, 512 जीबी तक स्टोरेज, 50 एमपी प्राइमरी कैमरा, 50 अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 एमपी फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. पावर के लिए इसमें 5000 एमएएच बैटरी मिलेगी, जो 68 वाट वायर्ड और 34 वाट वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. 

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आईक्यूओओ जेड11 5जी 

अगर आप बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आईक्यूओओ जेड11 5जी आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. रिपोर्ट के अनुसार इसमें 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 165 एचजेड रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. फोन में मीडियाटेक डायमेंसीटी 8500 प्रोसेसर, 5 एमपी डुअल रियर कैमरा और इसकी सबसे बड़ी खासियत 9020 एमएएच की बड़ी बैटरी होगी. इसके साथ 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इसकी कीमत 35 हजार रुपये हो सकती है. 

वीवो एस2 

करीब सात साल बाद वीवो अपनी एस-सीरीज को भारतीय बाजार में वापस ला सकता है. वीवो एस2 के जुलाई 2026 में लॉन्च होने की संभावना है. कंपनी इस स्मार्टफोन में स्लिम डिजाइन और बेहतर सेल्फी कैमरा एक्सपीरियंस का पर फोकस कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 45,000 से 50,000 रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी इसके प्रोसेसर और बाकी स्पेसिफिकेशन का अधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे प्रीमियम सेगमेंट में उतारे जाने की उम्मीद है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy Z Fold 8 Upcoming Smartphones July 2026 Galaxy Z Flip 8 Launch Motorola Razer 70 Ultra
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