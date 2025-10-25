हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड में क्या अंतर होता है? यूज के हिसाब से जानिए कौन-सा गैजेट खरीदना रहेगा बेहतर

स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड में क्या अंतर होता है? यूज के हिसाब से जानिए कौन-सा गैजेट खरीदना रहेगा बेहतर

कई लोग स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं. दोनों में कई समानताएं हैं, लेकिन कई अंतर भी हैं. आपको यूज के हिसाब से इनका चयन करना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड लगभग एक जैसे ही दिखते हैं और दोनों का काम भी लगभग एक जैसा है. इसके बावजूद इनमें बड़ा अंतर होता है. अगर आप इन दोनों में कोई एक वीयरेबल डिवाइस खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है तो हम आपकी मदद करने जा रहे हैं. हम इन दोनों में अंतर के साथ-साथ यह भी बताएंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड में से किसका चयन करना चाहिए. 

दोनों में क्या अंतर?

स्मार्टवॉच में बड़ी स्क्रीन होती है, जो स्मार्टफोन की एक्सटेंशन के तौर पर काम करती है. इस पर टेक्स्ट, ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक की जा सकती है. दूसरी तरफ स्मार्ट बैंड फिटनेस-फोक्स्ड होते हैं. इनमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं, जो स्मार्टफोन को डेटा फीड करते हैं. दोनों में स्क्रीन साइज, बिल्ड मैटेरियल, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कुछ सेंसर का फर्क होता है.

दोनों में से किसका क्या यूज?

स्मार्टवॉच का डिजाइन ट्रेडिशनल वॉच जैसा होता है और इसे ऑफिस, पार्टी, घर और अलग-अलग मौकों पर पहना जा सकता है. कई स्मार्ट वॉच डिटैच होने वाली स्ट्रैप के साथ आती हैं और इनमें अलग-अलग प्रकार की स्ट्रैप्स का यूज किया जा सकता है. दूसरी तरफ स्मार्ट बैंड रबर स्ट्रैप के साथ आते हैं और इन्हें स्पोर्ट्स या फिटनेस एक्टिविटी के दौरान पहना जाता है. 

आपको दोनों में से कौन-सा डिवाइस खरीदना चाहिए?

दोनों ही वीयरेबल डिवाइसेस के अपने-अपने यूज हैं. अगर आप फिटनेस या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा बिजी रहते हैं तो स्मार्ट बैंड खरीदा जा सकता है. यह फिटनेस ट्रैकिंग के जरिए आपको पूरे दिन मोटिवेटेड रखेगा और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करेगा. दूसरी तरफ अगर अलग-अलग मौकों पर पहनने के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो स्मार्ट वॉच बेहतर ऑप्शन है. इसमें फिटनेस ट्रैकिंग के साथ-साथ बेहतर डिजाइन और फीचर मिलते हैं.

Published at : 25 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Smart Watch Smart Band Tips And Tricks TECH NEWS
Embed widget