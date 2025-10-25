Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart TV आजकल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं. प्रोडक्टिविटी के अलावा अब ये घर की सजावट का भी अहम हिस्सा बन गए हैं. अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने जा रहे हैं तो कमरे के आकार समेत कई बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है. अगर कमरे के हिसाब से स्मार्ट टीवी का आकार छोटा या बड़ा आ जाए तो इसे देखने का अनुभव खराब हो सकता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमरे के हिसाब से आपको कितने साइज का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए.

कितनी बड़ी होनी चाहिए टीवी की स्क्रीन?

आपको कितनी बड़ी स्क्रीन की जरूरत है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इससे कितने दूर बैठकर देखेंगे. अगर आपका कमरा बड़ा है और आप दूर से देखेंगे तो स्क्रीन साइज बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटे कमरे के लिए छोटी स्क्रीन परफेक्ट रहेगी. अगर आप छोटे कमरे में बड़ी स्क्रीन लगा लेंगे तो इसे ठीक से देख नही पाएंगे. इसी तरह बड़े कमरे में छोटी स्क्रीन पर कंटेट देखने के लिए आपको आंखों पर ज्यादा जोर डालना पड़ेगा और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी खराब होगा.

साइज के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप स्क्रीन को 5 फीट से कम की दूरी से देखने वाले हैं तो 32 इंच की स्क्रीन पर्याप्त रहेगी. अगर आपके बैठने की जगह और स्क्रीन के बीच की दूरी 5 से 7 फीट है तो आप 40-55 इंच तक की स्क्रीन खरीद सकते हैं. इसी तरह अगर 7-10 फीट दूर बैठकर टीवी देखने वाले हैं तो 55 से लेकर 75 इंच तक की स्क्रीन ठीक रहेगी. वहीं आपके कमरे का आकार बड़ा है और आप 10 फीट से अधिक दूरी पर बैठकर देखने वाले हैं तो 75 इंच से बड़ी स्क्रीन ली जा सकती है. यह ध्यान रहे कि साइज के साथ-साथ बजट भी बढ़ता जाता है और बड़ी स्क्रीन के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी.

