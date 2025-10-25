हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकमरे के हिसाब से कितना होना चाहिए स्क्रीन का साइज? इन बातों का ध्यान रखा तो खरीद पाएंगे परफेक्ट स्मार्ट टीवी

कमरे के हिसाब से कितना होना चाहिए स्क्रीन का साइज? इन बातों का ध्यान रखा तो खरीद पाएंगे परफेक्ट स्मार्ट टीवी

स्मार्ट टीवी खरीदते समय उसके साइज का ध्यान रखना जरूरी है. अगर इसका साइज कमरे के हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाता है तो यह व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smart TV आजकल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं. प्रोडक्टिविटी के अलावा अब ये घर की सजावट का भी अहम हिस्सा बन गए हैं. अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने जा रहे हैं तो कमरे के आकार समेत कई बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है. अगर कमरे के हिसाब से स्मार्ट टीवी का आकार छोटा या बड़ा आ जाए तो इसे देखने का अनुभव खराब हो सकता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमरे के हिसाब से आपको कितने साइज का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए. 

कितनी बड़ी होनी चाहिए टीवी की स्क्रीन?

आपको कितनी बड़ी स्क्रीन की जरूरत है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इससे कितने दूर बैठकर देखेंगे. अगर आपका कमरा बड़ा है और आप दूर से देखेंगे तो स्क्रीन साइज बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटे कमरे के लिए छोटी स्क्रीन परफेक्ट रहेगी. अगर आप छोटे कमरे में बड़ी स्क्रीन लगा लेंगे तो इसे ठीक से देख नही पाएंगे. इसी तरह बड़े कमरे में छोटी स्क्रीन पर कंटेट देखने के लिए आपको आंखों पर ज्यादा जोर डालना पड़ेगा और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी खराब होगा. 

साइज के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप स्क्रीन को 5 फीट से कम की दूरी से देखने वाले हैं तो 32 इंच की स्क्रीन पर्याप्त रहेगी. अगर आपके बैठने की जगह और स्क्रीन के बीच की दूरी 5 से 7 फीट है तो आप 40-55 इंच तक की स्क्रीन खरीद सकते हैं. इसी तरह अगर 7-10 फीट दूर बैठकर टीवी देखने वाले हैं तो 55 से लेकर 75 इंच तक की स्क्रीन ठीक रहेगी. वहीं आपके कमरे का आकार बड़ा है और आप 10 फीट से अधिक दूरी पर बैठकर देखने वाले हैं तो 75 इंच से बड़ी स्क्रीन ली जा सकती है. यह ध्यान रहे कि साइज के साथ-साथ बजट भी बढ़ता जाता है और बड़ी स्क्रीन के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें-

स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करेंगे चैटबॉट, ऐसे करें यूज, आपके बच जाएंगे कई घंटे

Published at : 25 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Smart TV  TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Star Cast Fees: अजय देवगन ने वसूली सबसे मोटी फीस, जानें- रकुल और आर माधवन सहित बाकी स्टार्स को कितनी मिली रकम
'दे दे प्यार दे 2' से अजय देवगन सहित बाकी स्टार कास्ट ने कितनी वसूली फीस, आ गई सारी डिटेल
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
जनरल नॉलेज
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget