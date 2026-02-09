सैमसंग की तगड़ी तैयारी, इसी साल लॉन्च करेगी अपना पहला स्मार्ट चश्मा, मेटा को मिलेगी टक्कर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्ट चश्मों को लेकर सैमसंग ने तगड़ी तैयारी कर ली है. पिछले साल कंपनी ने स्मार्ट चश्मों और XR हेडसेट के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप की थी और अब इन पर काम शुरू हो गया है. सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि वह इसी साल अपने स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर देगी. सैमसंग की इस ऑफरिंग से बाजार में पहले से मौजूद मेटा के स्मार्टग्लासेस को कड़ी टक्कर मिलेगी. बता दें कि सैमसंग के अलावा गूगल और ऐप्पल स्मार्ट चश्मों पर काम रही हैं.

सैमसंग के स्मार्ट चश्मों में होंगे ये फीचर्स

सैमसंग के पहले स्मार्ट चश्मे में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर होंगे. यह एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और सैमसंग के गैलेक्सी प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे. इस इकोसिस्टम में स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और स्मार्ट रिंग्स आदि शामिल हैं. हालांकि, कंपनी के फर्स्ट जनरेशन स्मार्ट ग्लासेस में AR डिस्प्ले या हेड्स-अप डिस्प्ले नहीं दिया जाएगा. सैमसंग ने स्मार्ट चश्मों के लिए आईवियर फैशन ब्रांड जेंटल मॉनस्टर और वार्बी पार्कर के साथ साझेदारी की है.

दो मॉडल पर काम कर रही है सैमसंग

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग फिलहाल SM-O200P और SM-O200J मॉडल नंबर वाले दो स्मार्ट चश्मों पर काम कर रही है. इन दोनों में हल्के अंतर देखने को मिल सकते हैं. फर्स्ट जनरेशन के दोनों ही मॉडल में डिस्प्ले मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 2027 में इनकी सेकंड जनरेशन को AR डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा.

अभी मेटा सबसे आगे

स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में अभी मेटा सबसे आगे चल रही है. कंपनी स्मार्ट ग्लासेस की दो जनरेशन लॉन्च कर चुकी है और AR डिस्प्ले वाले मॉडल का प्रोटोटाइप भी शो कर चुकी है. स्मार्ट चश्मों में लोगों के बढ़ते इंट्रेस्ट को देखते हुए अब दूसरी कंपनियां भी इस सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है. सैमसंग की तरह ऐप्पल भी दो नए स्मार्ट चश्मे बना रही है, जिनमें से एक बिना डिस्प्ले और दूसरा इंटीग्रेटेड डिस्प्ले के साथ आएगा.

