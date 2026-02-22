ChatGPT के बाद अब एक और धमाका करने की तैयारी में OpenAI, कैमरे वाले स्मार्ट स्पीकर समेत ये प्रोडक्ट्स करेगी लॉन्च
ओपनएआई एक साथ तीन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इनमें कैमरे और माइक्रोफोन वाला स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट लैंप और स्मार्ट ग्लासेस शामिल हैं.
एआई चैटबॉट चैटजीपीटी लाकर धूम मचाने वाली कंपनी ओपनएआई एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है. अभी तक एआई चैटबॉट के कारण खबरों में रहने वाली ओपनएआई अब हार्डवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. कंपनी एक साथ तीन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इनमें से एक कैमरे वाला स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट ग्लासेस और स्मार्ट लैंप शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में क्या कुछ मिलने की उम्मीद है और इन्हें कब तक बाजार में उतारा जा सकता है.
कैमरे वाला स्मार्ट स्पीकर
रिपोर्ट्स के अनुसार, ओपनएआई 2028 में अपना कैमरे वाला स्मार्ट स्पीकर लॉन्च कर सकती है. इसमें माइक्रोफोन भी लगा होगा और यह एक स्मार्ट होम डिवाइस की तरह भी काम करेगा. इसके फंक्शन की बात करें तो स्पीकर में लगा कैमरा आसपास के माहौल को देखकर यूजर्स को प्रो-एक्टिवली सजेशन देने के साथ-साथ उनके सवालों के जवाब भी दे सकेगा. इसकी कीमत 18,000-27,000 रुपये के बीच रह सकती है. ओपनएआई का कहना है कि यह डिवाइस आईफोन समेत बाकी स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देगा.
स्मार्ट लैंप
स्मार्ट स्पीकर के साथ कंपनी एक स्मार्ट लैंप पर भी काम कर रही है. अभी तक इसे लेकर ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. हालांकि, माना जा रहा है कि यह भी स्मार्ट होम डिवाइस या हब की तरह काम करेगा. कंपनी ने कंज्यूमर हार्डवेयर पर काम करने के लिए 200 लोगों की टीम तैयार की है.
स्मार्ट ग्लासेस
ओपनएआई का तीसरा प्रोडक्ट स्मार्ट ग्लासेस है. कंपनी स्मार्ट चश्मे के साथ मेटा, ऐप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर देना चाहती है. मेटा पहले से ही स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर रही हैं, वहीं गूगल और ऐप्पल इस साल स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में एंट्री कर सकती है. ऐसे कयास हैं कि ओपनएआई AR स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करेगी.
Jony Ive का प्रभाव दिखेगा साफ
ओपनएआई के इन प्रोडक्ट्स पर Jony Ive का प्रभाव साफ दिखेगा. Ive ने कई सालों तक ऐप्पल में काम किया था और 2019 से पहले तक कंपनी के कई प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया था. पिछले साल ओपनएआई ने उनके स्टार्टअप को 6.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था और अब वो कंपनी के हार्डवेयर पोर्टफोलियो को डिजाइन कर रहे हैं.
