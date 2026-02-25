हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर हिलाने से कंट्रोल हो जाएंगे सैमसंग के Galaxy Buds4 Pro, कमाल के फीचर्स वाले इयरबड्स आज होंगे लॉन्च

सिर हिलाने से कंट्रोल हो जाएंगे सैमसंग के Galaxy Buds4 Pro, कमाल के फीचर्स वाले इयरबड्स आज होंगे लॉन्च

सैमसंग की आज लॉन्च होने वाली Galaxy Buds 4 series में कमाल का फीचर मिलेगा. इसकी मदद से यूजर सिर हिलाकर इयरबड्स को कंट्रोल कर सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 09:32 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग आज होने वाले अपने Galaxy Unpacked 2026 इवेंट में Galaxy Buds 4 series को लॉन्च करेगी. लॉन्च से पहले ही यह जानकारी सामने आ गई है कि सैमसंग अपने इन इयरबड्स को हेड ट्रैकिंग जेस्चर के साथ लाने वाली है. यानी यूजर सिर्फ सिर हिलाकर इन इयरबड्स को कंट्रोल कर सकेगा. ऐप्पल पहले से अपने इयरबड्स में यह टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, लेकिन सैमसंग की बड्स लाइनअप के लिए यह नई टेक्नोलॉजी है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करेगी.

यह होगा फायदा 

यह टेक्नोलॉजी यूजर्स को बिना हाथ लगाए इयरबड्स को कंट्रोल करने की सहूलियत देगी. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, जो ड्राइविंग और साइकलिंग आदि करते हैं. इस फीचर के कारण उन्हें न तो अपने हाथ यूज करने पड़ेंगे और न ही सड़क से अपनी नजरें हटानी पड़ेगी.

सिर हिलाने से कंट्रोल हो सकेंगे इयरबड्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुरुआत में हेड जेस्टर अधिक फंक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर इसे बदला जा सकता है. शुरुआत में यूजर इयरबड्स पर कॉल को रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए सिर हिला सकेंगे. इसी तरह यूजर नोटिफिकेशन रीड करने के फीचर को भी सिर हिलाकर स्टॉप कर सकेंगे. एक और रिपोर्ट में इस फीचर के मैसेजिंग नोटिफिकेशन, अलार्म और टाइमर को भी सपोर्ट करने की बात कही गई है. इयरबड्स सेटअप करते समय यूजर को एक ट्यूटोरियल दिखाकर बताया जाएगा कि उन्हें यह फीचर कैसे यूज करना है.

Galaxy S26 Series पर भी हैं सबकी नजरें

सैमसंग इस इवेंट में अपनी फ्लैगशिप Galaxy S26 Series भी लॉन्च करेगी. इसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल होगा. इन तीनों ही मॉडल को हल्के डिजाइन चेंज और कैमरा अपग्रेड के साथ लाया जा रहा है. इसके अलावा इनमें नए एआई फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इस सीरीज की बिक्री अगले महीने शुरू होगी.

सिम बाइंडिंग के लिए WhatsApp ला रही है नया फीचर, नंबर एक्टिव न हुआ तो हो जाएगी दिक्कत

Published at : 25 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Galaxy Buds 4 Series Galaxy Buds 4 Galaxy Buds 4 Pro
