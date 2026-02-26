हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यसभा चुनाव से पहले BJP चीफ नितिन नवीन से मिले पवन सिंह, 'जो मालिक चाहेंगे वही...'

By : सनातन कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 04:03 PM (IST)
राज्यसभा चुनाव से पहले अभिनेता-गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से गुरुवार (26 फरवरी) को दिल्ली में मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने नितिन नबीन से आशीर्वाद लिया और ये शिष्टाचार मुलाकात थी. क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं भाई हूं, जो मालिक चाहेंगे वही न होगा."

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

Published at : 26 Feb 2026 04:03 PM (IST)
