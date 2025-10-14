स्मार्ट ग्लासेस बना रही है ऐप्पल, बिना फोन के चश्मे से ही हो जाएंगे कई काम, कब होंगे लॉन्च?

वीयरेबल टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम उठाते हुए ऐप्पल अब स्मार्ट ग्लासेस बनाने पर काम कर रही है. ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि ये ग्लासेस visionOS पर रन करेंगे, जिस पर कंपनी का प्रीमियम डिवाइस Vision Pro हेडसेट रन करता है. बता दें कि मेटा पहले ही रे-बेन के साथ मिलकर मेटा ग्लासेस पेश कर चुकी है और ऐप्पल की स्मार्ट ग्लासेस से उसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है. ऐप्पल के ग्लासेस बिना फोन के म्यूजिक प्लेबैक, फोटो और वीडियो, वॉइस असिस्टेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे कई काम कर देंगे.

ऐप्पल ग्लास में मिलेंगे दो मोड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल ग्लासेस अलग-अलग डिवाइस के हिसाब से दो अलग मोड में काम करेंगे. जब ये मैकबुक से कनेक्ट होंगे तो visionOS का फुल वर्जन यूज कर पाएंगे, वहीं आईफोन से पेयरिंग के समय ये एक हल्के और मोबाइल-फ्रैंडली वर्जन पर काम करेंगे. इस तरह ये ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो पाएंगे.

लेंस में नहीं मिलेगा डिस्प्ले

मेटा ने हाल ही में लेंस में डिस्प्ले वाले ग्लासेस लॉन्च किए थे. हालांकि, ऐप्पल के मामले में ग्राहकों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक, ऐप्पल ग्लास की पहली जनरेशन में लेंस में डिस्प्ले नहीं मिलेगा. यह डिवाइस बिल्ट-इन स्पीकर्स, कैमरा, AI आधारित वॉइस कंट्रोल और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सेंसर से लैस होगा. आगे चलकर इसमें डिस्प्ले जोड़ा जा सकता है.

कब तक लॉन्च होने की उम्मीद?

ऐप्पल अगले साल तक ग्लासेस की पहली जनरेशन के मॉडल का ऐलान कर सकती है और 2027 में इन्हें कमर्शियली लॉन्च किया जा सकता है. बता दें कि स्मार्ट ग्लासेस की मार्केट तेजी से आगे बढ़ रही है. मेटा पहले ही अमेरिका में रे-बेन लाइन लॉन्च कर चुकी है. सैमसंग भी गूगल के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस बनाने में जुटी हुई है.

