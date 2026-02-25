हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्मी से पहले बड़ा धमाका! LG, Voltas, Daikin और Lloyd के AC पर तगड़ा डिस्काउंट, अभी अपग्रेड नहीं किया तो पछताएंगे

उत्तर भारत में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है और आने वाले दिनों में तेज गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे में अगर आप नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Feb 2026 11:37 AM (IST)
AC Discount Offer: उत्तर भारत में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है और आने वाले दिनों में तेज गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे में अगर आप नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. ऑफ-सीजन सेल के दौरान कई बड़ी कंपनियां 1.5 टन स्प्लिट AC पर भारी छूट दे रही हैं. खासतौर पर Flipkart पर चल रही सेल में कीमतों में 50% से ज्यादा तक की कटौती देखी जा रही है. इस समय Voltas, LG, Daikin, Lloyd और Godrej जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के मॉडल कम दाम में उपलब्ध हैं.

Voltas AC पर जोरदार कटौती

Voltas का 1.5 टन स्प्लिट AC, जिसकी मूल कीमत करीब 70,000 रुपये से अधिक थी अब लगभग आधी कीमत में मिल रहा है. मजबूत कूलिंग और टिकाऊ परफॉर्मेंस के कारण यह ब्रांड पहले से ही ग्राहकों की पसंद रहा है. ऑफ-सीजन ऑफर इसे और भी आकर्षक बना रहा है.

Daikin AC

Daikin का 1.5 टन मॉडल भी डिस्काउंट के साथ किफायती हो गया है. यह ब्रांड कम बिजली खपत और शांत संचालन के लिए जाना जाता है. बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील्स के जरिए ग्राहक अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं.

LG AC पर सबसे बड़ी छूट

LG के 1.5 टन स्प्लिट AC पर 50% से ज्यादा की छूट दी जा रही है. एडवांस फीचर्स, बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी और लंबी उम्र के लिए मशहूर यह मॉडल इस समय काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Godrej और Lloyd भी रेस में आगे

Godrej के AC पर भी आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही कुछ बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है. वहीं Lloyd का 1.5 टन मॉडल इस सेल में सबसे किफायती विकल्पों में से एक बनकर उभरा है.

ऑफ-सीजन में खरीदना क्यों फायदेमंद?

आम तौर पर गर्मियों के पीक सीजन में AC की मांग बढ़ने से कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं. लेकिन ऑफ-सीजन में डिमांड कम होने के कारण कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट देती हैं. ऐसे में अभी खरीदारी करना समझदारी भरा कदम हो सकता है.

Published at : 25 Feb 2026 11:36 AM (IST)
