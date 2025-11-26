Oil Heater Vs Fan Heater: इस ठंड में कौन बचाएगा ज्यादा बिजली? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Oil Heater Vs Fan Heater: सर्दियों में कमरा गर्म रखने के लिए लोग सबसे पहले हीटर खरीदने का सोचते हैं लेकिन मार्केट में दो सबसे पॉपुलर विकल्प होते हैं Oil Heater और Fan Heater. दोनों ही घर को गर्म तो करते हैं लेकिन इनके काम करने का तरीका, बिजली खपत, सेफ्टी और कीमत में बड़ा अंतर होता है. अगर आप भी इस सर्दी नया हीटर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह तुलना आपके लिए बेहद जरूरी है.

Oil Heater कैसे काम करता है?

ऑयल हीटर में खास थर्मल ऑयल भरा होता है जो गर्म होकर पूरे पैनल में हीट फैलाता है. ये हीट धीरे-धीरे कमरे में फैलती है और तापमान लंबे समय तक बना रहता है. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह साइलेंट चलता है और कमरे की हवा को सूखा नहीं करता. बच्चों और बुजुर्गों वाले घर में यह एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है क्योंकि इसकी बॉडी जल्दी गर्म नहीं होती.

Fan Heater क्या करता है?

फैन हीटर इलेक्ट्रिक कॉइल को गर्म करता है और सामने लगे फैन की मदद से गर्म हवा सीधे बाहर फेंकता है. यह कमरे को बहुत तेज गर्म करता है लेकिन समस्या यह है कि यह हवा को सुखा देता है और लंबे समय तक चलाने पर गले में dryness महसूस हो सकती है. इसके अलावा इसका फैन लगातार आवाज करता है जिसकी वजह से यह इतना शांत विकल्प नहीं माना जाता.

कौन सा Heater बचाता है ज्यादा बिजली?

अगर बिजली बचत की बात आए तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. Fan Heater कम समय में ज्यादा गर्मी देता है इसलिए छोटे रूम में यह ज़्यादा किफायती पड़ सकता है. Oil Heater ज्यादा वॉट लेता है लेकिन यह कमरे को लंबे समय तक गर्म रखता है जिससे बार-बार चालू–बंद करने की जरूरत नहीं होती. इसलिए लंबी अवधि में ऑयल हीटर बेहतर पावर एफिशिएंसी दे सकता है.

कौन सा हीटर है स्मार्ट और सुरक्षित?

ऑयल हीटर कई तरह के स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है:

थर्मोस्टैट कंट्रोल

ओवरहीट प्रोटेक्शन

टिप-ओवर सेफ्टी

नॉन-नॉइज़ ऑपरेशन

वहीं फैन हीटर में बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं लेकिन उसका कॉइल जल्दी गर्म हो जाता है जिससे सावधानी जरूरी है.

