लगभग 25,000 रुपये सस्ता हो गया यह आईफोन, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता खरीदने का मौका, चेक करें डील

लगभग 25,000 रुपये सस्ता हो गया यह आईफोन, फिर नहीं मिलेगा इतना सस्ता खरीदने का मौका, चेक करें डील

आईफोन 16 प्लस खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर आया है. रिलायंस डिजिटल पर इस आईफोन को असली कीमत से लगभग 25,000 रुपये कम में खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप नया आईफोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक शानदार डिस्काउंट की जानकारी लेकर आए हैं. आईफोन 16 प्लस पर इस समय लगभग 25,000 रुपये की छूट मिल रही है. ऐसे में कम कीमत पर शानदार आईफोन खरीदने का यह सुनहरा मौका है. आईफोन 16 प्लस में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं और यह जबरदस्त ऑफर इस डील को और भी शानदार बना रहा है. आइए इस फोन के फीचर्स के साथ-साथ डील के बारे में भी जानते हैं.

आईफोन 16 प्लस

आईफोन 16 प्लस को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था. इस आईफोन में 6.7 इंच का बड़ा Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें ऐप्पल का A18 चिपसेट मिलता है, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स और मल्टीटास्किंग को हैंडल करता है. एल्युमिनियम फ्रेम वाले इस आईफोन को वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग मिली हुई है. फोटो और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस और 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है. फ्रंट में इसे 12MP के कैमरा से लैस किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. 

रिलायंस डिजिटल पर मिल रही यह धांसू डील

आईफोन 16 प्लस को पिछले साल 89,900 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर अभी यह लगभग 21,000 रुपये की सीधी छूट के साथ 68,990 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन आपको इतनी कीमत भी नहीं देनी है. अगर आप IDFC Bank से EMI के जरिए यह फोन खरीदते हैं तो इस पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 25,0000 रुपये कम होकर 64,990 रुपये रह जाती है. आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर इस आईफोन पर और भी छूट पा सकते हैं. पुराने फोन की कीमत उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी.

Galaxy S26 Ultra में मिलेगा ऐसा सीक्रेट फीचर, फोन में आपके अलावा कोई झांक नही पाएगा, बढ़ जाएगी प्राइवेसी

Published at : 21 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Apple IPhone 16 Plus TECH NEWS Phone Deal
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
