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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFoldable iPhone को लेकर सामने आई धमाकेदार जानकारी, सुनते ही खुशी से कूद पड़ेंगे ऐप्पल फैन्स

Foldable iPhone को लेकर सामने आई धमाकेदार जानकारी, सुनते ही खुशी से कूद पड़ेंगे ऐप्पल फैन्स

Foldable iPhone: ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया है. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इसे सितंबर में लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 09:40 AM (IST)
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Foldable iPhone: ऐप्पल के पहले Foldable iPhone को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है, जो ऐप्पल फैन्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा देगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आईफोन का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया है. ऐप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन ने इसका अर्ली स्टेज प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. बता दें कि इस आईफोन के साथ ऐप्पल फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री करेगी. इसे इसी साल सितंबर में लॉन्च किए जाने की संभावना है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आईफोन फोल्डेबल सेगमेंट को हिलाकर रख देगा. ऐप्पल को भी इस आईफोन से काफी उम्मीदें हैं. 

मास प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हुआ है Foldable iPhone

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल ने अपने सप्लायर्स को जो शिपमेंट टारगेट दिया है, उससे पता चलता है कि यह फोन साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. अभी इस फोन का केवल ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अभी यह मास प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हो पाया है. फिर भी इससे यह अंदाजा लग ही जाता है कि कंपनी अपना फोल्डेबल फोन लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.

Foldable iPhone के सॉफ्टवेयर पर भी चल रहा है काम

Foldable iPhone के हार्डवेयर के साथ-साथ इसके सॉफ्टवेयर पर भी काम जारी है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि iOS 27 अपडेट को फोल्डेबल आईफोन के लिए भी ऑप्टिमाइज किया जाएगा. यानी इसमें स्प्लिट-स्क्रीन सपोर्ट, मल्टीटास्किंग फीचर्स और आईपैड की तरह दिखने वाला यूजर इंटरफेस मिलेगा. 

iPhone Ultra नाम से लॉन्च हो सकता है Foldable iPhone

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फोल्डेबल आईफोन को 'iPhone Ultra' नाम से मार्केट में उतारा जाएगा. ऐप्पल इसी अपनी लाइनअप में प्रो मॉडल्स से ऊपर प्लेस करेगी और इसे सबसे एडवांस्ड और एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन के तौर पर पॉजिशन किया जाएगा. ताजा लीक के मुताबिक, भारत में इस आईफोन की शुरुआती कीमत 1.85 लाख रुपये से ज्यादा रह सकती है. इस तरह यह सबसे महंगा आईफोन बन जाएगा. हालांकि, अभी तक इसी ऐप्पल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

Foldable iPhone में क्या मिलेगा?

Foldable iPhone में 7.8 का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. ऐप्पल इसके लिए खास क्रीज-फ्री डिस्प्ले पैनल का यूज करेगी, जिससे अनफोल्ड होने पर स्क्रीन में कोई क्रीज नजर नहीं आएगी. इसमें A20 प्रो चिपसेट यूज किया जा सकता है. यह आईफोन कुल 4 कैमरों के साथ लॉन्च होगा, जिसमें से दो फ्रंट स्क्रीन्स पर और दो रियर में लगे होंगे. 

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Published at : 07 Apr 2026 09:40 AM (IST)
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