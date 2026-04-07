फोन पर टेंपर्ड ग्लास लगवाने से पहले इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान

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Tempered Glass: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है. स्क्रीन को टूटने या खरोंच से बचाने के लिए लोग टेंपर्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही ग्लास का चयन और उसे सही तरीके से लगाना उतना ही जरूरी है. कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपके फोन की सेफ्टी को कमजोर कर सकती हैं.

अपनी जरूरत के अनुसार ग्लास चुनें

बाजार में अलग-अलग तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर उपलब्ध हैं और हर एक का इस्तेमाल अलग जरूरत के हिसाब से किया जाता है. टेंपर्ड ग्लास आम तौर पर मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है और फोन गिरने पर स्क्रीन को बचाने में मदद करता है. अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हैं या धूप में फोन इस्तेमाल करते हैं तो मैट फिनिश वाला ग्लास बेहतर रहता है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन कम होता है और उंगलियों के निशान भी कम दिखाई देते हैं.

वहीं, प्राइवेसी ग्लास उन लोगों के लिए सही है जो चाहते हैं कि उनकी स्क्रीन दूसरों को न दिखे. इसके अलावा, कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन के लिए यूवी ग्लास ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि यह स्क्रीन पर अच्छी तरह फिट बैठता है.

ग्लास खरीदते समय किन बातों पर ध्यान दें?

टेंपर्ड ग्लास लेते समय उसकी क्वालिटी सबसे अहम होती है. 9H हार्डनेस वाला ग्लास ज्यादा मजबूत माना जाता है और यह चाबी या सिक्कों जैसी चीजों से होने वाले स्क्रैच से स्क्रीन को बचाता है. इसके साथ ही 2.5D या 3D एजेस वाला ग्लास न सिर्फ देखने में बेहतर लगता है बल्कि इस्तेमाल में भी ज्यादा आरामदायक होता है.

इसके अलावा, ओलियोफोबिक कोटिंग वाला ग्लास चुनना फायदेमंद होता है क्योंकि यह स्क्रीन पर उंगलियों के निशान और तेल के दाग कम होने देता है. वहीं, फुल ग्लू वाले ग्लास को प्राथमिकता देना चाहिए क्योंकि बॉर्डर ग्लू वाले ग्लास में अक्सर टच रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है और धूल जमा होने की समस्या रहती है.

इंस्टॉलेशन के दौरान सफाई है बेहद जरूरी

टेंपर्ड ग्लास लगाते समय सबसे बड़ी गलती लोग सफाई में करते हैं. अगर स्क्रीन पर जरा सी भी धूल रह जाती है तो ग्लास के नीचे एयर बबल्स बन सकते हैं. ये न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं बल्कि ग्लास जल्दी निकलने का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए ग्लास लगाने से पहले स्क्रीन को अच्छी तरह साफ करना बेहद जरूरी है.

सही चयन से फोन रहता है सेफ

अगर आप सही टेंपर्ड ग्लास चुनते हैं और उसे सही तरीके से लगाते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है. छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने स्मार्टफोन को बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं और बार-बार स्क्रीन बदलवाने की परेशानी से बच सकते हैं.

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